Как стартовал 8-ой сезон шоу «Голос. Дети»
Фото: Пресс-служба
Бессменными ведущими шоу стали Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Именно они поддерживают малышей и всячески стараются подбодрить их.
Сейчас каждый наставник набирает в свою команду участников, которые в дальнейшем продолжат путь в конкурсе. В ходе слепых прослушиваний жюри наберут команды по 15 юных исполнителей в каждой, затем придет черед отсева в «Поединках» и «Песне на вылет», после чего право решения дальнейшей конкурсной судьбы вокалистов перейдет к телезрителям. Именно они выберут победителя восьмого сезона.
Жюри поделились впечатлениями от «слепых» прослушиваний участников. Егор Крид признался, что работа дается ему не просто. «Первые впечатления замечательные. Хотя немного сложно, потому что съемки идут целыми днями, детей очень много, а расслабляться нельзя – надо концентрировать все внимание на каждом выступающем, чтобы не пропустить именно тех, кому нужно дать шанс. Я здесь не для того, чтобы найти хорошо поющих исполнителей. Мне нужны те, кто отличается от всех других. Не те, кто берет сложные ноты, а те, чьи голоса меня зацепят».
«Ребята, которые попали в мою команду - абсолютные алмазы. Впереди нас ждёт большая работа по их огранке, но для меня особенное удовольствие - ощутить их энергию и дать им возможность максимально раскрыть свои таланты с самых первых шагов к заветной мечте», — рассказала Светлана Лобода.
Баста же, сообщил, что готов к творческому противостоянию с другими наставниками. «Другие наставники также серьезно настроены на победу, так что будет битва. Что говорить детям, к которым не повернулся? Как раз детям такие вещи объяснить легче. Я сам отец и умею доносить до ребенка мысль о том, что у него не всегда получается то, что он задумывал. Это в первую очередь бесценный опыт на будущее. По поводу русскоязычных и иноязычных композиций хотел бы сказать, что я так музыку не делю. У меня другие требования к выступлениям на этой сцене – талант и желание побеждать. Специально продавливать русскоязычный репертуар – это немного лукавая позиция. Хорошие песни любит вся наша страна вне зависимости от того, на каком языке они исполняются – на русском, итальянском, английском», — отметил рэпер.
А вы смотрите шоу? За кого будете болеть? Пишите свои ответы в комментариях!
Фото и видео: Пресс-служба Первого канала
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