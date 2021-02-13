Как стартовал 8-ой сезон шоу «Голос. Дети»

Жюри поделились впечатлениями от «слепых» прослушиваний участников. Егор Крид признался, что работа дается ему не просто. «Первые впечатления замечательные. Хотя немного сложно, потому что съемки идут целыми днями, детей очень много, а расслабляться нельзя – надо концентрировать все внимание на каждом выступающем, чтобы не пропустить именно тех, кому нужно дать шанс. Я здесь не для того, чтобы найти хорошо поющих исполнителей. Мне нужны те, кто отличается от всех других. Не те, кто берет сложные ноты, а те, чьи голоса меня зацепят».

«Ребята, которые попали в мою команду - абсолютные алмазы. Впереди нас ждёт большая работа по их огранке, но для меня особенное удовольствие - ощутить их энергию и дать им возможность максимально раскрыть свои таланты с самых первых шагов к заветной мечте», — рассказала Светлана Лобода.