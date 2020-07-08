Тайные дети и жены: почему 53-летний Дмитрий Нагиев скрывает от поклонников свою личную жизнь

Несколько лет назад в прессе появилась информация, что в северной столице у Нагиева живет еще одна любовь — поклонница, которая родила ему дочь. Сейчас девочке уже 8 лет. Им Нагиев купил коттедж. До публикации в СМИ Нагиев просил снять статью и не выпускать ее в «эфир», но она вышла. Наталье телеведущий, для которой все стало неожиданность, рассказал, что это все слухи.

«Феномен Дмитрия в том, что ни одна женщина, даже видя его с другими и понимая, что он с ними спит, считает, что она особенная и единственная и что именно с ней он потом останется. Это как гипноз! — приводит слова Шер «КП».

Коллеги Нагиева отметили изданию, что он позиционирует себя правильно: ведь к «закрытому» артисту больше интереса. К тому же интересный мужчина больше привлекателен женской аудитории, когда он позиционирует себя холостяком.

Накануне стало известно, что экс-солист MBAND Анатолий Цой также ради имиджа холостого сердцееда больше 10 лет скрывал красавицу-жену и детей.