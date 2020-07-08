Тайные дети и жены: почему 53-летний Дмитрий Нагиев скрывает от поклонников свою личную жизнь
Дмитрий Нагиев 24 года состоял в официальном браке с радиоведущей и журналисткой Алисой Шер (настоящее имя Алла Нагиева, — прим. ред.). В семье родился сын Кирилл, который тоже стал успешным артистом. Брак Нагиевых рухнул задолго до развода, когда супруга узнала об изменах благоверного. Об этом Алиса рассказала в автобиографии, которую выпустила после развода с Нагиевым. Имен она не называла, но женщину, которая стала причиной развала ее семьи, описала детально.
«Наличие жены в Диминой жизни тщательно скрывалось под покровом тайны, - писала Алиса в своей биографии «Я была женой Нагиева». По ее словам, даже, когда Дмитрия прямо спрашивали, кем ему приходится Алиса, он с юмором уклонялся от ответа.
В книге Алиса Шер рассказала о разлучнице. «Был "интерес" к одной из сотрудниц радиостанции. Эта девица позволяла себе весь набор уловок и поступков любовницы, жаждущей увести мужа из семьи: утренние звонки, молчание в трубку и прочая, прочая. Меня, конечно, все это раздражало до сумасшествия: хотелось схватить ее за волосы и стукнуть о диджейский пульт. Но я "отрывалась" на Диме. Как-то в одно из поздних его возвращений — точно знаю, что от нее! — я позволила себе выяснение отношений. В ответ на заявление: "Она мне нравится как человек и как женщина" я стал швыряться детской мебелью, вцепилась Диме в волосы и стала выволакивать его из квартиры», — так описывала разрыв с мужем Шер.
«От Алисы Дима ушел к Наталье Коваленко, она работала с ними на радио. Это было в конце 90-х. Нагиев не устоял перед эффектной стройной блондинкой. До начала 2000-х Коваленко работала пресс-секретарем Нагиева, а потом, став его тайной женой, ушла в тень, — рассказывает «Комсомольская правда», ссылаясь на слова знакомой Коваленко.
Друзья Нагиева рассказали изданию, что он и Коваленко до сих пор вместе, живут в Москве и растят 11-летнего сына. Но даже с ней он ведет себя скрытно. Ведь, по уверениям «КП», у него есть еще одна семья — в Санкт-Петербурге.
Несколько лет назад в прессе появилась информация, что в северной столице у Нагиева живет еще одна любовь — поклонница, которая родила ему дочь. Сейчас девочке уже 8 лет. Им Нагиев купил коттедж. До публикации в СМИ Нагиев просил снять статью и не выпускать ее в «эфир», но она вышла. Наталье телеведущий, для которой все стало неожиданность, рассказал, что это все слухи.
«Феномен Дмитрия в том, что ни одна женщина, даже видя его с другими и понимая, что он с ними спит, считает, что она особенная и единственная и что именно с ней он потом останется. Это как гипноз! — приводит слова Шер «КП».
Коллеги Нагиева отметили изданию, что он позиционирует себя правильно: ведь к «закрытому» артисту больше интереса. К тому же интересный мужчина больше привлекателен женской аудитории, когда он позиционирует себя холостяком.
Накануне стало известно, что экс-солист MBAND Анатолий Цой также ради имиджа холостого сердцееда больше 10 лет скрывал красавицу-жену и детей.
Фото и видео: Instagram Дмитрий Нагиева, Кирилла Нагиева, Алисы Шер
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