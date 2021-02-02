Светлана Лобода рассказала, почему решила вернуться в «Голос.Дети»

В своем блоге она рассказала, что на ее решение повлияли многочисленные письма от родителей детей, которые очень просили ее стать наставником.

«После 6го сезона «Голос Дети» мне неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но я настойчиво отвечала отказом.

Детская психика - тонкий инструмент. А для меня - это огромная ответственность.

Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора!

Я возвращаюсь в "ГОЛОС", чтобы отдать самым талантливым детям страны всю свою энергию! Чтобы вместе с ними творить и создавать, запускать их, словно маленькие ракеты, в необъятный космический мир музыки.

Чтобы дать им безудержную силу не бояться и верить в то, что рожденный для сцены, обязательно ее покорит. Я сделаю все, чтобы защитить каждого из вас и быть не только наставником, но и лучшим другом», – написала Лобода.

Вместе с ней наставниками стали Егор Крид и Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, а ведущими проекта – Дмитрий Нагиев и актриса Агата Муцениеце.