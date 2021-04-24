Как сейчас выглядит 58-летняя Жанна Агузарова: «Изменилась до неузнаваемости»
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
Певица появилась на светском мероприятии White Party от журнала «КиноРепортер». Для вечеринки звезда выбрала свободный белый костюм с цветочным принтом, который сопроводила аксессуарами и прозрачными перчатками в сетку.
Стилисты сделали Агузаровой яркий макияж и изменили прическу. К слову, бывшую вокалистку группы «Браво», действительно, было тяжело узнать. В комментариях под ее снимком в Instagram в ее фан-группе ошарашенные поклонники гадают, какие же метаморфозы во внешности провела эпатажная артистка. Многие склоняются к тому, что женщина сделала ряд пластических операций.
А вы узнали Жанну Агузарову на этих фото? Делитесь своими ответами в комментариях!
К слову, ранее мы писали о том, что Наталья Подольская рассказала о том, как смогла победить бесплодие. Звезда призналась, что долгое время не могла забеременеть, хотя очень мечтала об этом. Подробнее читайте в нашем материале.
Фото: Global Look Press, Екатерина Ширинкина/Passion
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