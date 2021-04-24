Как сейчас выглядит 58-летняя Жанна Агузарова: «Изменилась до неузнаваемости»

А вы узнали Жанну Агузарову на этих фото? Делитесь своими ответами в комментариях!

К слову, ранее мы писали о том, что Наталья Подольская рассказала о том, как смогла победить бесплодие. Звезда призналась, что долгое время не могла забеременеть, хотя очень мечтала об этом. Подробнее читайте в нашем материале.