Безрукова и Рудова пришли на White Party в костюмах, а Бледанс — в платье с рукавами-крыльями

По словам Тихона, он безумно счастлив, так как эта статуэтка для него первая. До этого молодой человек ни разу не получал кинонаград. «Мы уже 10 лет открываем новые имена, которые в ближайшем будущем будут звездами. Мы не ошиблись еще ни разу», — сказала на этот счет главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева.