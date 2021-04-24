Безрукова и Рудова пришли на White Party в костюмах, а Бледанс — в платье с рукавами-крыльями
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
В шикарных белоснежных костюмах пришли Ирина Безрукова, Наталья Рудова и Анна Снаткина. Позднее к ним присоединились Ольга Кабо, Анна Невская, Екатерина Одинцова и Алена Свиридова, которые тоже решили отдать предпочтение в этот вечер брюкам.
А вот Анастасия Волочкова и Янина Студилина решили показать свои фигуры во всей красе. Балерина для вечеринки выбрала платье длины миди, а актриса мини-платье.
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
Мила Сивацкая вместе с Тихоном Жизневским стали лауреатами премии «Аванс». Актриса выбрала для выхода в свет смокинг, который сопроводила голливудской прической и макияжем. Стрелки и яркие губы — беспроигрышный вариант!
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
По словам Тихона, он безумно счастлив, так как эта статуэтка для него первая. До этого молодой человек ни разу не получал кинонаград. «Мы уже 10 лет открываем новые имена, которые в ближайшем будущем будут звездами. Мы не ошиблись еще ни разу», — сказала на этот счет главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева.
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
Дизайнер Ольга Якубович решила выделиться из толпы. Она надела платье цвета положенного дресс-кода, а сверху него накинула лаковый черный плащ. Образ получился бомбический, согласитесь?
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
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Напомним, что ранее мы составили список самых ярких пар на красной дорожке ММКФ-2021.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion
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