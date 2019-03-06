«Стала похожа на Бориса Моисеева»: в Сети обсуждают видео с изменившейся Жанной Агузаровой

«Ничего себе она изменилась», «А разве это она? очень сомнительная особа....», «Это точно Жанна Агузарова?..», «Только по голосу узнала», «Что она сделала с лицом 🙈 ее не узнать», «Губки подкорректировала, лобик, бровки», «А это нормально, что она похожа на Бориса Моисеева?», «Сказать что ее не узнать , ничего не сказать . Если бы меня спросили кто это? Я и с 30 попыток не догадалась бы», «Боже! Жанна, Жанна! Что же она сделала с собою? Обожаю ее песни, времен группы Браво», «Перевоплощение нереальное, зачем же так......???? Талантливая и харизматичная была в моей памяти, а тут какая-то оттекшая вся Дама....», «Жесть, сейчас без хирургии ни кто не остается... Зачем уродовать себя», «Безобразной стала», — ругают подписчики блога.

«Что за ужас с ней сотворили, бедная женщина», «На сколько правда или нет, но слышала, что у неё была неудачная пластика. Думаю, что вряд ли она сама хотела именно то, что сейчас мы видим. Голос её и манера разговора ее», «Светлый солнечный человек. Она действительно королева рок-н-ролла», «Супер талантливый человек, родилась чуть раньше своего времени! Выглядит ужасно, конечно...жаль очень», — жалеют ее.