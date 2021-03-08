Как Ивлеева, Бородина, Юдашкина и другие звезды отметили 8 Марта

У Ксении Бородиной 8 марта двойной праздник. Знаменитая телеведущая в этот день празднует свой день рождения. Сегодня ей исполнилось 38 лет. Не изменяя традициям, она вместе с друзьями и супругом Курбаном отправилась на отдых в Сочи, где на всю катушку отмечает событие.