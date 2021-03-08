Как Ивлеева, Бородина, Юдашкина и другие звезды отметили 8 Марта
Фото: Instagram
У Ксении Бородиной 8 марта двойной праздник. Знаменитая телеведущая в этот день празднует свой день рождения. Сегодня ей исполнилось 38 лет. Не изменяя традициям, она вместе с друзьями и супругом Курбаном отправилась на отдых в Сочи, где на всю катушку отмечает событие.
8 марта родилась еще и ее коллега Анастасия Ивлеева. Сегодня блогеру исполнилось 30 лет. В честь этого события она опубликовала пост, в котором с юмором поздравила себя с новой датой.
Экс-супруг Ольги Бузовой и нынешний муж Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов поздравил любимую женщину и маму своих детей еще ночью. Он преподнес избраннице роскошный букет разноцветных тюльпанов и подарок в пакете из ЦУМа.
Валентин Юдашкин вручил жене прекрасный букет нежно-розовых тюльпанов. Супруга модельера поделилась видео cо своими подписчиками.
Дочка Павла Прилучного решила воспользоваться праздником на все сто процентов. Малышка сделала папе яркий макияж.
Фото: Instagram
А как вы отмечаете 8 Марта? Что получили в подарок от своих возлюбленных? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: Instagram
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