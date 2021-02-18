Бородина раскритиковала современных мужчин за «девчачье» поведение

На днях в кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера кинокартины «Батя» от канала ТНТ. В семейной комедии, сюжет которой разворачивается в атмосфере 90-х годов, затрагивается извечная проблема отцов и детей.

В числе гостей показ фильма посетила Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым. В небольшом интервью телеведущая вспомнила детство из 90-х и раскритиковала мужчин нынешнего поколения, которые сильно отличаются от «настоящих мужиков».

«Тогда мужики не стремились красить ногти, и это воспитание сильно помогало. Вырастали настоящие мужики. Да, прокалывали уши, но это был небольшой процент, меньше девчачьего поведения», — рассказала Бородина.