Бородина раскритиковала современных мужчин за «девчачье» поведение
Фото: Instagram
На днях в кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера кинокартины «Батя» от канала ТНТ. В семейной комедии, сюжет которой разворачивается в атмосфере 90-х годов, затрагивается извечная проблема отцов и детей.
В числе гостей показ фильма посетила Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым. В небольшом интервью телеведущая вспомнила детство из 90-х и раскритиковала мужчин нынешнего поколения, которые сильно отличаются от «настоящих мужиков».
«Тогда мужики не стремились красить ногти, и это воспитание сильно помогало. Вырастали настоящие мужики. Да, прокалывали уши, но это был небольшой процент, меньше девчачьего поведения», — рассказала Бородина.
По мнению телеведущей, сегодня значительно сложнее воспитать настоящего мужчину. Действительно, сейчас мужской маникюр активно входит в тренды среди звезд российского шоу-бизнеса. В соцсетях своими ногтями нередко хвастаются Егор Крид, рэперы Элджей, Моргенштерн и интервьюер Юрий Дудь.
Однако, несмотря на жесткую критику в сторону мужчин, совсем недавно Ксения Бородина показала, на что готова ради маникюра. В своем Instagram она опубликовала видео, на котором ползет через огромные сугробы. «Когда срочно надо на ноготочки», — подписала она забавный видеоролик.
Кроме экс-ведущей «ДОМа-2» на премьеру фильма пришли исполнитель главной роли Владимир Вдовиченков с женой Еленой Лядовой, Марина Кравец, Юлия Савичева, Дмитрий Шепелев и другие звезды.
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Фото: Instagram
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