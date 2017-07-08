Избранница Дмитрия Тарасова дразнит фанатов Ольги Бузовой «свадебными» фотографиями

Сегодня в блоге Анастасии Костенко появилась фотография, на которой она запечатлена в свадебном платье и с прекрасным букетом в руках.

Этот снимок — часть работы модели, о чем гласит тег #workmoments, который поставила она. В подписи Настя по своему обыкновению процитировала классика: «Не желаете ли прогуляться по саду? Я бы хотел, чтобы мои розы увидели вас». Она также ограничила возможность комментирования, опасаясь очередной волны нелицеприятных фраз со стороны фанатов Ольги Бузовой.

Являясь нынешней девушкой Дмитрия Тарасова, Настя не раз говорила: уводить из семьи мужчин — не в ее правилах. Однако поклонники ее соперницы уверены: брюнетка лукавит. Уже более чем полгода они пророчат влюбленным скорое расставание, а те — вероятно, назло — публикуют то трогательные видеоролики, то весьма откровенные снимки, подогревающие интерес.