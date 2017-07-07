Анастасию Костенко и Дмитрия Тарасова заподозрили в тайной свадьбе

Сегодня Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов гуляли на свадьбе друзей. Однако видеоролик, который они опубликовали в социальных сетях, заставил фанатов пары поволноваться. Настя в белом платье и Дима с бабочкой в тон выглядели как жених и невеста, спешащие в ЗАГС.

Поклонники принялись поздравлять любимцев, желать им детишек побольше, но несколько поспешили. В своих блогах Костенко и Тарасов опубликовали фото с настоящими женихом и невестой, Арамом и Соней, и пожелали счастья им.

Буквально на днях Костенко и Тарасов с шиком отметили «круглую дату» в Дубае. «Праздничный ужин с моей любимой. Спасибо за прекрасные шесть месяцев», — написал в своем блоге футболист. Ровно за полгода до этого, 30 декабря, он официально стал свободным мужчиной: они с Бузовой оформили развод. Вероятно, именно в этот день Костенко переехала к нему, ведь она подчеркивала, что уводить чужих мужей — не в ее правилах. Это заявление она сделала в ответ на брошенные Олей в ноябре фразы: телеведущая жаловалась, что мужа у нее увели.

Фото: instagram.com