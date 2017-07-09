В блоге Дмитрия Тарасова появились фотографии с совместного отдыха на даче

Дмитрий Тарасов на выходные отправился на дачу с родственниками и возлюбленной Анастасией Костенко. Судя по фотографиям в Instagram полузащитника «Локомотива», отдых выдался отличным. Пользователи Сети уверены: мама футболиста Ольга Александровна нашла общий язык с будущей невесткой.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Июл 9 2017 в 10:55 PDT

«Выходной», — подписал снимок Дмитрий, добавив хештеги «семья» и «дача».

Фолловеры спортсмена отметили, что снимок получился очень добрым, трогательным. В комментариях звучали пожелания хорошего отдыха и счастья.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Июл 9 2017 в 1:14 PDT

Напомним, не так давно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отдыхали в Дубае, где отметили полгода отношений.