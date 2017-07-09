Анастасия Костенко подружилась с будущей свекровью
В блоге Дмитрия Тарасова появились фотографии с совместного отдыха на даче
Дмитрий Тарасов на выходные отправился на дачу с родственниками и возлюбленной Анастасией Костенко. Судя по фотографиям в Instagram полузащитника «Локомотива», отдых выдался отличным. Пользователи Сети уверены: мама футболиста Ольга Александровна нашла общий язык с будущей невесткой.
«Выходной», — подписал снимок Дмитрий, добавив хештеги «семья» и «дача».
Фолловеры спортсмена отметили, что снимок получился очень добрым, трогательным. В комментариях звучали пожелания хорошего отдыха и счастья.
Напомним, не так давно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отдыхали в Дубае, где отметили полгода отношений.
Фото: instagram.com