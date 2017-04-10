Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос решила посмотреть, что ожидает нас этим летом. Она подробно рассказала о том, где лучше отдохнуть, как поправить здоровье и назвала время, лучше всего подходящее для свадьбы.

Публикация от Виктория Райдос (@viktoriaraidos) Апр 26 2017 в 12:45 PDT

По словам Виктории, июль – отличный период для новых романов и свиданий, а вот вступать в брак лучше в июне или августе. Но, как утверждает Райдос, некоторым парам все-таки придется еще серьезно поработать над своими отношениями. Это, например, касается Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Апр 10 2017 в 9:10 PDT

«Футболист Дмитрий Тарасов вряд ли сделает предложение руки и сердца возлюбленной Анастасии Костенко. Дмитрию нужна девушка поскромнее, он всегда наступает на одни и те же грабли, выбирая ярких красоток. Сейчас обоим нужно перестать соревноваться друг с другом.», - рассказала экстрасенс в разговоре с порталом «СтарХит».

Впрочем, сейчас влюбленные счастливы как никогда и публично демонстрируют свои чувства. Спортсмен одаривает модель дорогими подарками и планирует совместную жизнь, заканчивая обустройство любовного гнездышка, где некогда собирался жить с экс-супругой Ольгой Бузовой.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Май 18 2017 в 8:32 PDT

Фото: instagram.com