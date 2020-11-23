Сергей Жигунов опроверг информацию о том, что Анастасия Заворотнюк появится на телевидении

Сергей Жигунов опроверг слухи о том, что он вместе с Анастасией Заворотнюк, которая является его бывшей возлюбленной, появится в передаче у Андрея Малахова на телевидении. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

Информация об этом шокировала Жигунова, и он пообещал разобраться с этим и найти того, кто его оклеветал.

«Мои юристы рассматривают возможность подачи иска», — заявил Сергей журналистам.

Он также добавил, что в последнее время не виделся с Анастасией. «Это смешно, это просто смешно», — отметил Жигунов.

Информацию о появлении матери на телевидении опровергла и дочь Заворотнюк, Анна. Об этом она написала в своем Instagram. Девушка также напомнила о позиции семьи Заворотнюк не давать комментариев в СМИ о жизни актрисы.

«Нет конечно, не верьте всем этим газетенкам», — ответила Анна на слухи об участии матери в передаче Малахова.

Насколько известно, сейчас Анастасия проходит адаптацию после лечения от тяжёлого заболевания. О том, как проходит реабилитация Заворотнюк, не сообщается, на публике и на телевидении актриса не появляется, и, по сообщениям ее дочери и друзей, не планирует.