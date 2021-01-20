Излечившаяся от коронавируса Лера Кудрявцева сломала крестец
Фото: www.instagram.com/leratv/
В начале января Лера Кудрявцева сообщила, что заболела коронавирусом. Течение болезни не всегда шло спокойно, но телеведущая сумела побороть «модную болячку». Но, как только она выписалась и собралась выходить на работу, с ней приключилось очередное несчастье. «Что-то пошло не так», — написала Лера в Instagram и рассказала, что получила перелом.
На странице теледивы в социальной сети появилоась видео, где ее привозят на инвалидном кресле в больницу.
«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит», — поделась Кудрявцева своими страданиями.
Друзья и подписчики поддержали Леру в комментариях. «Лера, пусть на этом полоса невезения закончится, выздоравливай!», — написал ей Максим Галкин. «Да что ж такое? Пусть все пройдет скорее!» — пожелала Лариса Гузеева.
Ранее Лера Кудрявцева рассказывала, что коронавирусом она заразилась от дочери Маши, а та подхватила его на детском новогоднем утреннике в развивающей школе, где девочка давно занимается. На вечеринке были и сын, и внук Кудрявцевой. Но об их состоянии здоровья она не рассказывала.
Кстати, показывать внука Леву телеведущая стала недавно. Раньше она не упоминала о нем в соцсети и игнорировала вопросы и жизни сына. Но потом ей надоели эти прятки, и она стала показывать малыша в своем блоге.
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой
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