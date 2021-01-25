Избранница Дмитрия Шепелева призналась ему в любви в его день рождения
Фото: www.instagram.com/dmitryshepelev
25 января Дмитрий Шепелев отмечает день рождения. В Instagram он показал, как начался его праздничный день. На утренней тренировке имениннику преподнесли пирожное со свечкой.
После Дмитрий опубликовал несколько фото, снятые в дни рождения разных лет.
«Сегодня утром с Катей посмеялись. Не очень давно казалось, что год рождения 1983 звучит очень свежо и бодро, особенно если сравнивать с годом рождения бабушки 1933-й или родителей 1960-й. 1983 — фрешмен! Зато теперь, когда видишь детину выше себя ростом с первой бороденкой и годом рождения 2001-й, 1983-й уже не кажется таким бодрым. Ладно, пофигу. Зато я миллениум встречал, когда они только родились! Правда, тогда я сильно не рассчитал и выпил лишнего, мало что запомнил.
38! Идем дальше. На фотографиях этот день в разные годы. Всегда старался уехать», — написал телеведущий в блоге.
Избранница Дмитрия Екатерина Тулупова в день его 38-летия призналась ему в чувствах. «"Объекты в зеркале ближе, чем они кажутся". Спасибо тебе! С днем рождения! Люблю», — написала она на своей странице в социальной сети.
Роман Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой начался около четырех лет назад. Их дети (его сын от Жанны Фриске Платон и ее дочь от первого брака Лада) ходили в один детский сад. А после Дмитрий и Екатерина «совпали» на сайте знакомств. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения. «Личное — это личное. Вне работы мне не нужно лишнее внимание», — говорит телеведущий. Но после их редкие совместные фото стали появляться в интернете.
Екатерина и Дмитрий живут вместе в новой московской квартире и растят детей. Дмитрий называет Ладу и своей дочерью. Влюбленные не устают публично признаваться друг другу в чувствах.
Недавно Шепелев спрашивал совета у подписчиков: что подарить на день рождения женщине, у которой все есть. Дизайнер Екатерина Тулупова много лет была замужем за предпринимателем, основателем инвесткомпании и сети популярных аптек Дмитрием Кленовым.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой
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