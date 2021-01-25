Избранница Дмитрия Шепелева призналась ему в любви в его день рождения

«Сегодня утром с Катей посмеялись. Не очень давно казалось, что год рождения 1983 звучит очень свежо и бодро, особенно если сравнивать с годом рождения бабушки 1933-й или родителей 1960-й. 1983 — фрешмен! Зато теперь, когда видишь детину выше себя ростом с первой бороденкой и годом рождения 2001-й, 1983-й уже не кажется таким бодрым. Ладно, пофигу. Зато я миллениум встречал, когда они только родились! Правда, тогда я сильно не рассчитал и выпил лишнего, мало что запомнил.

38! Идем дальше. На фотографиях этот день в разные годы. Всегда старался уехать», — написал телеведущий в блоге.

Избранница Дмитрия Екатерина Тулупова в день его 38-летия призналась ему в чувствах. «"Объекты в зеркале ближе, чем они кажутся". Спасибо тебе! С днем рождения! Люблю», — написала она на своей странице в социальной сети.