Дмитрий Шепелев показал семейную идиллию с невестой и сыном на Мальдивах

«Жизнь продолжается! Дима, молодец!», «Молодцы, что отдохнули всей семьей», «Молодцы, что поехали с детьми! Уважаю!», «Какой классный!», «Завидую», «Как правило, то, что на Мальдивах нечем заняться, говорят те, кто там никогда не был. Я тоже сейчас тут с семьей, и у нас каждый день расписан», «Молодец! Счастья вам и вашей семье! А злопыхатели пусть хвост себе откусят!», — прокомментировали подписчики.

Дмитрий Шепелев начал строить отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой через год после смерти Жанны Фриске, роман с которой у него был в течение нескольких лет вплоть до ее смерти в 2015-м. Телеведущий рассказывал, что познакомился с Екатериной в детском саду — их дети ходили в одну группу. А после, зарегистрировавшись на сайте знакомств, ему попалась анкета Тулуповой. Так и начался их роман.

Недавно Дмитрий рассказал, чем его новые отношения лучше тех, что были с Жанной Фриске. «Тогда я не понимал, во что вмешиваюсь. Я так и не привык жить под постоянным прицелом камер», — признавался он. В семейной жизни с Екатериной он ценит покой.

Дети Шепелева и Тулуповой отлично ладят.