Дмитрий Шепелев показал семейную идиллию с невестой и сыном на Мальдивах
Фото: www.instagram.com/dmitryshepelev/
Дмитрий Шепелев несколько дней назад улетел на Мальдивы с семьей, где по полной наслаждается отдыхом. В Instagram телеведущий разместил видео, в котором показал семейную идиллию. Дмитрий рассказал, что и в раю бывает плохая погода, но там все равно есть чем себя развлечь. В один из дней Шепелев с близкими отправился на подводное погружение.
«Каникулы. Ну, если кто-то считает, что на Мальдивах вообще нечем заняться», — подписал он ролик.
«Жизнь продолжается! Дима, молодец!», «Молодцы, что отдохнули всей семьей», «Молодцы, что поехали с детьми! Уважаю!», «Какой классный!», «Завидую», «Как правило, то, что на Мальдивах нечем заняться, говорят те, кто там никогда не был. Я тоже сейчас тут с семьей, и у нас каждый день расписан», «Молодец! Счастья вам и вашей семье! А злопыхатели пусть хвост себе откусят!», — прокомментировали подписчики.
Дмитрий Шепелев начал строить отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой через год после смерти Жанны Фриске, роман с которой у него был в течение нескольких лет вплоть до ее смерти в 2015-м. Телеведущий рассказывал, что познакомился с Екатериной в детском саду — их дети ходили в одну группу. А после, зарегистрировавшись на сайте знакомств, ему попалась анкета Тулуповой. Так и начался их роман.
Недавно Дмитрий рассказал, чем его новые отношения лучше тех, что были с Жанной Фриске. «Тогда я не понимал, во что вмешиваюсь. Я так и не привык жить под постоянным прицелом камер», — признавался он. В семейной жизни с Екатериной он ценит покой.
Дети Шепелева и Тулуповой отлично ладят.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Шепелева, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
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