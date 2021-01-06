Дмитрий Шепелев с новой семьей переехал в квартиру в центре Москвы
Фото: Instagram
Отец ребенка Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев в новогодние праздники справил новоселье. Он и его возлюбленная дизайнер Екатерина Тулупова переехали в новую квартиру, расположенную в центре Москвы. Как сообщает «Комсомольская правда», ранее пара вместе с их детьми от предыдущих браков занимала жилплощадь в элитном ЖК на Патриарших прудах. Теперь же из окон новой квартиры телеведущего открывается вид на «Москва-Сити».
Издание уточняет, что квартиру выбирали поближе к школе, в которую ходят сын Шепелева Платон и дочь Тулуповой Лада. Они учатся в начальных классах. При этом за год обучения это учреждение с углубленным изучением английского языка берет около полутора миллиона рублей. Новая квартира больше по площади, чем прежняя. Отдельную комнату в ней занимает библиотека. Кроме того, имеется камин.
Ранее мы писали о том, что Дмитрий Шепелев вместе с Екатериной Тулуповой и детьми отдохнули на Мальдивах. Телеведущий не упустил случая и продемонстрировал семейную идиллию.
_Фото и видео: @dmitryshepelev/Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram