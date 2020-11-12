«Спасибо за смелость»: Дмитрий Шепелев показал редкое нежное фото с любимой
Фото: www.instagram.com/dmitryshepelev/
С момента смерти Жанны Фриске прошло пять с половиной лет. И все это время внимание ее поклонников приковано к телеведущему Дмитрию Шепелеву, воспитывающему их общего сына Платона. Дмитрий ведет закрытый образ жизни, не показывая сына и лишь изредка рассказывая о его успехах.
Не афиширует он и личную жизнь, хотя уже четыре года живет с дизайнером и архитектором Екатериной Тулуповой.
Вспоминая свои отношения с Жанной Фриске, Дмитрий рассказывал, что его тяготило повышенное внимание поклонников. «Мне нравится моя работа, то, что я управляю эмоциями людей. Но мне не нужно, чтобы меня узнавали на улицах. я не хочу ни с кем делиться тем, что происходит в моей жизни, в моей постели, в моей квартире, в моей семье, с моей женщиной, с моим ребенком. Это мое личное дело. Мне не нужны "лайки", мне не нужно мнение, мне не нужно одобрение, мне не нужно ничего. Я хочу, чтобы это было мое, потому что это мое», — рассказывал он.
Поэтому ни на его странице, ни в блоге Екатерины нет кучи общих фотографий.
И внезапно Дмитрий сделал исключение: он опубликовал редкое нежное фото с любимой.
«Будьте счастливы и пусть царит гармония в ваших отношениях!», «Красивые и успешные! Счастья вам!», «Очень рады за вас!», «Классные», — прокомментировали подписчики.
Дмитрий Шепелев и Екатерины Тулупова познакомились в детском саду — их дети ходили в одну группу. Но роман начался позже, когда они случайно пересеклись на сайте знакомств.
Сыну Дмитрия и Жанны Фриске уже 7 лет. Телеведущий оберегает его от общения с бабушкой и дедушкой со стороны матери, потому что они, по словам Дмитрия, неадекватно себя ведут.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Шепелева, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
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