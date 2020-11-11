Юлия Савичева поразила поклонников образом в белом платье и красных туфлях

Юлия Савичева порадовала поклонников новым стильным образом – сегодня певица выложила публикацию в шикарном вечернем платье белого цвета, и эффектных красных туфельках.

В комментарии к фотографии Савичева оценила реакцию на вчерашний пост – молодая мама поделилась архивной фотографией и предложила сравнить себя в детстве и свою дочку в том же возрасте.

«Как же интересно было читать ваши комментарии под постами со сравнением наших с мужем детских фотографий и сегодняшних фотографий Ани. Читала и улыбалась Действительно, сколько людей, столько и мнений.

На мой взгляд Аня собрала в себе черты нас обоих. Характером она вылитая я, а вот внешность - отцовская. Хотя, я тоже, как и многие из вас, наблюдаю много сходств на предыдущей фотографии. Но внешность все-таки папина, также как любовь к книгам, электронике, да и вообще ко всему новому. Дочка растет очень познавательной! Как и папа, она очень любит поговорить, постоянно что-то рассказывает и болтает.

А от меня Аня унаследовала любовь к музыке, танцам и рисованию. Обожает девчачьи платья, розовый цвет и макияж. Вспоминаю себя в ее возрасте, ведь я, собираясь в садик, не выходила из дома до тех пор, пока не утяну себе талию и не накрашусь красной помадой», – пишет Юлия.