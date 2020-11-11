Юлия Савичева поразила поклонников образом в белом платье и красных туфлях
Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva/
Юлия Савичева порадовала поклонников новым стильным образом – сегодня певица выложила публикацию в шикарном вечернем платье белого цвета, и эффектных красных туфельках.
В комментарии к фотографии Савичева оценила реакцию на вчерашний пост – молодая мама поделилась архивной фотографией и предложила сравнить себя в детстве и свою дочку в том же возрасте.
«Как же интересно было читать ваши комментарии под постами со сравнением наших с мужем детских фотографий и сегодняшних фотографий Ани. Читала и улыбалась Действительно, сколько людей, столько и мнений.
На мой взгляд Аня собрала в себе черты нас обоих. Характером она вылитая я, а вот внешность - отцовская. Хотя, я тоже, как и многие из вас, наблюдаю много сходств на предыдущей фотографии. Но внешность все-таки папина, также как любовь к книгам, электронике, да и вообще ко всему новому. Дочка растет очень познавательной! Как и папа, она очень любит поговорить, постоянно что-то рассказывает и болтает.
А от меня Аня унаследовала любовь к музыке, танцам и рисованию. Обожает девчачьи платья, розовый цвет и макияж. Вспоминаю себя в ее возрасте, ведь я, собираясь в садик, не выходила из дома до тех пор, пока не утяну себе талию и не накрашусь красной помадой», – пишет Юлия.
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Как же интересно было читать ваши комментарии под постами со сравнением наших с мужем детских фотографий и сегодняшних фотографий Ани. Читала и улыбалась😊Действительно, сколько людей, столько и мнений. На мой взгляд Аня собрала в себе черты нас обоих. Характером она вылитая я, а вот внешность - отцовская. Хотя, я тоже, как и многие из вас, наблюдаю много сходств на предыдущей фотографии. Но внешность все-таки папина, также как любовь к книгам, электронике, да и вообще ко всему новому. Дочка растет очень познавательной! Как и папа, она очень любит поговорить, постоянно что-то рассказывает и болтает. А от меня Аня унаследовала любовь к музыке, танцам и рисованию. Обожает девчачьи платья, розовый цвет и макияж. Вспоминаю себя в ее возрасте, ведь я, собираясь в садик, не выходила из дома до тех пор, пока не утяну себе талию и не накрашусь красной помадой😁. А еще она очень упертая, и всегда отстаивает свое мнение. В начале всегда скажет: “Нет!” и только потом выслушает мнение всех остальных, подумает и, возможно, согласится с тем, что по-другому будет лучше, но это не точно.😅 У нее музыкальный слух, уже в три года она быстро запоминает песни и интонирует. Знает наизусть весь русский алфавит, начала изучать слоги и написание, а португальский алфавит доучивает в садике. Обожает собирать пазлы: за 20 минут мигом собирает картинку из 99 деталей! В доме ей нет в этом равных. Аня - очень разносторонне развитый, творческий ребенок, и мы стараемся постоянно поддерживать ее интересы. #савичева
Пост Савичевой вызвал множество восторженных комментариев от поклонников певицы:
«Ты - настоящая красотка и просто прелесть!», «Юлечка, утонченная фигура у Вас! Красавица! Класс!», «Ах, какая красивая Юля», «Как всегда, самая красивая», «Очаровашка», «Ух ты, сколько успехов и умений у Анечки! Она большая молодец! Пусть она и дальше радует и будет самой здоровой».
Фото и видео: Instagram Юлии Савичевой
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