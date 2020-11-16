«Мамина умница, папина красавица»: Юлия Савичева поделилась домашней фотографией с родителями

Певица Юля Савичева поделилась теплой фотографией со своими родителями – артистка провела с ним выходные.

«На днях ко мне приезжали родители. Не виделась с ними целый год! Я была безумно рада, что они смогли вырваться на несколько дней. Мы не могли наговориться, обсуждали одновременно все и ничего. Я очень по ним скучаю. Все-таки в современных реалиях возможность живого общения с глазу на глаз с близкими наполнена огромной ценностью. А еще я успела угостить родителей своим тортом, который покажу вам позже », – пишет Савичева.