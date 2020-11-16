«Мамина умница, папина красавица»: Юлия Савичева поделилась домашней фотографией с родителями
Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva/
Певица Юля Савичева поделилась теплой фотографией со своими родителями – артистка провела с ним выходные.
«На днях ко мне приезжали родители. Не виделась с ними целый год! Я была безумно рада, что они смогли вырваться на несколько дней. Мы не могли наговориться, обсуждали одновременно все и ничего. Я очень по ним скучаю. Все-таки в современных реалиях возможность живого общения с глазу на глаз с близкими наполнена огромной ценностью. А еще я успела угостить родителей своим тортом, который покажу вам позже », – пишет Савичева.
Подписчики Юлии попытались определить, на кого девушка похожа больше, и сделали родителям певицы массу комплиментов:
«Вау, приятно видеть Стаса и Светлану в добром здравии и прекрасном расположении духа», «Какие красивые родители!!!!Вот в кого Юля красотка!!», «В Маму!», «Классные и приятные родители!!», «Общение с близкими бесценно! Всё-таки родители - это опора в жизни каждого», «Юлька красотка, такая счастливая и стройная, назло всем завистникам», «Мамина умница, папина красавица. Счастья вам», «Юля, ты мамина копия!!», «Родители очень красивые. На маму похожа», «Пусть родители будут всегда здоровы, а возможность быть рядом чаще».
Фото и видео: Instagram Юлии Савичевой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!