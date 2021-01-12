Ирину Гриневу раскритиковали за пикантное фото в мини-пачке: «Это что такое вообще?»

Звезда фильмов «Доктор Лиза», «Год золотой рыбки», «Я остаюсь» и других — 47-летняя Ирина Гринева — славится не только своим актерским талантом, но и красотой и отличной спортивной формой.

Ирина каждый день выходит на пробежку, где бы она ни находилась. И результатом ее стараний стали идеальная фигура и бодрость. В социальной сети актриса регулярно публикует кадры стильных фотосессий, где можно увидеть ее спортивное подтянутое тело.

В очередной раз Ирина Гринева показала кадр, который вызвал противоречивую реакцию у поклонников. Ирина позировала в грубых мужских ботинках, кружевном лифе и мини-пачке, которая не смогла скрыть нижнее белье модели.