Ирину Гриневу раскритиковали за пикантное фото в мини-пачке: «Это что такое вообще?»
Фото: www.instagram.com/grinevaru/
Звезда фильмов «Доктор Лиза», «Год золотой рыбки», «Я остаюсь» и других — 47-летняя Ирина Гринева — славится не только своим актерским талантом, но и красотой и отличной спортивной формой.
Ирина каждый день выходит на пробежку, где бы она ни находилась. И результатом ее стараний стали идеальная фигура и бодрость. В социальной сети актриса регулярно публикует кадры стильных фотосессий, где можно увидеть ее спортивное подтянутое тело.
В очередной раз Ирина Гринева показала кадр, который вызвал противоречивую реакцию у поклонников. Ирина позировала в грубых мужских ботинках, кружевном лифе и мини-пачке, которая не смогла скрыть нижнее белье модели.
«Интересное фото», «Провокация, судя по всему, удалась», «Фотографа поменяйте! Так умудрился вас испортить!», «Смелая вы Гринева, аж дух захватывает. Равнение на смелых!», «Что это такое вообще?», «Разочарована. Отписываюсь», «Мне почему-то не нравится, если бы юбка подлиннее, чтобы не видно нижнего белья...», «Юбочка подлиннее сделала бы этот кадр более эстетичным. Своеобразное видение у фотографа», «Ирина, я всегда любуюсь вашими фото и вами, вы такая тонкая, изящная, грациозная и самое главное — интеллигентная девушка. Но это фото совсем не про вас. Я даже не могу понять, как так можно испортить образ...», «Глупый прикид», «Кому как, но фото неудачное», «Что вы хотели сказать или выразить этим кадром?», — обрушилась на актрису критика.
Ранее Ирина Гринева рассказывала, как она с мужем Максимом Шабалиным отмечает годовщину свадьбы и венчания; хвасталась точеной фигурой и собирала комплименты за фото с котом в обнимку.
А вам понравился новый образ актрисы? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram Ирины Гриневой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram