Ирина Слуцкая сломала ногу: «Новогодним планам не суждено сбыться»

Ирина Слуцкая рассказала в социальной сети о случившейся с ней неприятности. «Упал. Очнулся. Гипс. В сториз рассказала, почему нашим планам на Новый год не суждено сбыться. Да, жизнь иногда преподносит "сюрпризы": я сломала ногу. Но не переживайте, я в руках замечательных врачей. Отдохну немного и снова в строй!

Пусть этот пост будет вам небольшим напоминанием: берегите себя и своих близких», — написала спортсменка в блоге и сопроводила публикацию фотографией со счастливой улыбкой.