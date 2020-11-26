Ирина Слуцкая сломала ногу: «Новогодним планам не суждено сбыться»
Фото: www.instagram.com/slutskayaofficial/
Ирина Слуцкая рассказала в социальной сети о случившейся с ней неприятности. «Упал. Очнулся. Гипс. В сториз рассказала, почему нашим планам на Новый год не суждено сбыться. Да, жизнь иногда преподносит "сюрпризы": я сломала ногу. Но не переживайте, я в руках замечательных врачей. Отдохну немного и снова в строй!
Пусть этот пост будет вам небольшим напоминанием: берегите себя и своих близких», — написала спортсменка в блоге и сопроводила публикацию фотографией со счастливой улыбкой.
Фото: www.instagram.com/slutskayaofficial/
В интервью «Пятому каналу» Ирина Слуцкая рассказала, как именно произошло ЧП.
«В феврале должно состояться ледовое шоу в Доброграде, и я готовлюсь уже давно к тому, чтобы там выступить. Я немножко не рассчитала силы и при приземлении с прыжка случилась такая грустная история. Я в больнице, но надеюсь, что в ближайшее время поеду домой. Я чувствую себя замечательно настолько, насколько замечательно можно себя чувствовать в данной ситуации», — поделилась двукратная чемпионка мира и семикратная победительница чемпионата Европы по фигурному катанию и поблагодарила поклонников за поддержку.
Дома Ирину ждут супруг Алексей Говырин и трое детей: Артем, Варя и малышка Кира, которой недавно исполнился год.
Фото и видео: Instagram Ирины Слуцкой
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