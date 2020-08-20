Ирина Слуцкая показала подросшую красавицу-дочь: «Я знала, что у нее поздно вылезут зубки»
Фото: Instagram Ирины Слуцкой
«Многие спрашивают: "Почему вашей малышке 9 месяцев, а зубов еще нет?". Я всегда знала, что у моего ребенка поздно вылезут зубки. Так сложилось, что у всех троих моих детей зубы прорезались в одном возрасте - в 9 месяцев. Я помню, как у Вари и Артема вылезало сразу по несколько зубов. Так же и у Киры появились два нижних зуба с перерывом в неделю. Она, бедная, капризничала, видимо, было очень больно, была не в хорошем настроении. Но теперь я могу с гордостью заявить, что мы обладатели двух нижних зубиков. И это счастье», - написала она.
«Хорошенькая красотулечка Кира», «Такая кукла», «Глазки у Кирочки, как маленькие незабудки», «Сладкая девочка», «Вы обе прелесть», «Две красавицы», «Два солнышка», «Прекрасные Мама и дочка, море позитива и оптимизма! А зубки всегда прорезаются вовремя, как и все события происходят тоже, когда время подошло», - обсуждают подписчики.
Всего у Ирины Слуцкой трое детей. Сына Артема и дочь Варю спортсменка родила в первом браке, с Сергеем Михеевым. В июне 2018 года фигуристка вышла замуж за Алексея Говырина, а их дочь Кира родилась через полтора года.
Фото и видео: Instagram/@slutskayaofficial
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