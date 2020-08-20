Ирина Слуцкая показала подросшую красавицу-дочь: «Я знала, что у нее поздно вылезут зубки»

«Хорошенькая красотулечка Кира», «Такая кукла», «Глазки у Кирочки, как маленькие незабудки», «Сладкая девочка», «Вы обе прелесть», «Две красавицы», «Два солнышка», «Прекрасные Мама и дочка, море позитива и оптимизма! А зубки всегда прорезаются вовремя, как и все события происходят тоже, когда время подошло», - обсуждают подписчики.

Всего у Ирины Слуцкой трое детей. Сына Артема и дочь Варю спортсменка родила в первом браке, с Сергеем Михеевым. В июне 2018 года фигуристка вышла замуж за Алексея Говырина, а их дочь Кира родилась через полтора года.