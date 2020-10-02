Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимом заболевании и уходе из большого спорта
Фото: @slutskayaofficial / Instagram
Ирина Слуцкая — двухкратная чемпионом мира по фигурному катанию и депутат Государственной думы. Ирина воспитывает сына и двух дочек. Сына Артема и дочь Варю она родила в первом браке с Сергеем Михеевым. В июне 2018 года фигуристка вышла замуж за Алексея Говырина, а их дочь Кира родилась через полтора года после этого. В новом интервью информационному порталу Teleprogramma.pro Ирина рассказала, что уже более 17 лет живет с неизлечимым заболеванием. Еще в 2003 году фигуристке установили диагноз системного ревматоидного заболевания сосудов. Напомним, что Ирина также борется с астмой, поэтому сейчас ей приходиться лечить сразу два заболевания.
К сожалению, это заболевание неизлечимо, поэтому я вынуждена поддерживать мою жизнь гормональными препаратами,
— рассказала Ирина Слуцкая.
О завершении карьеры Ирина Слуцкая объявила в 2006 году, спустя три года после оглашения диагноза. Фигуристка решила не бросать работу и стала сначала телеведущей программ «Звезды на льду» и «Ледниковый период», а затем депутатом Государственной думы. За годы болезни Ирина решилась родить троих детей, пренебрегая советами врачей. Последняя дочь Ирины Кира появилась на свет в конце 2019 года.
К слову, недавно мы писали, как Ирина Слуцкая показала подросшую красавицу-дочь: «Я знала, что у нее поздно вылезут зубки». 41-летняя фигуристка похвасталась зубастой наследницей.
Фото и видео: @slutskayaofficial / Instagram
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