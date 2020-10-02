Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимом заболевании и уходе из большого спорта

Ирина Слуцкая — двухкратная чемпионом мира по фигурному катанию и депутат Государственной думы. Ирина воспитывает сына и двух дочек. Сына Артема и дочь Варю она родила в первом браке с Сергеем Михеевым. В июне 2018 года фигуристка вышла замуж за Алексея Говырина, а их дочь Кира родилась через полтора года после этого. В новом интервью информационному порталу Teleprogramma.pro Ирина рассказала, что уже более 17 лет живет с неизлечимым заболеванием. Еще в 2003 году фигуристке установили диагноз системного ревматоидного заболевания сосудов. Напомним, что Ирина также борется с астмой, поэтому сейчас ей приходиться лечить сразу два заболевания.