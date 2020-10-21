Дочь Ирины Слуцкой встретила день рождения в море шаров: «Чудо по имени Варя»
Фото: www.instagram.com/slutskayaofficial/
Ирина Слуцкая поделилась с поклонниками радостью: ее старшей дочери Варваре исполнилось 10 лет. В микроблоге спортсменка и многодетная мать показала, как именинница встретила день — в море шаров.
«С днем рождения, Варенька! У нас сегодня настоящий юбилей! 10 лет назад на этот свет появилось чудо по имени Варя. Это уже взрослый, самодостаточный человек, который четко знает, чего хочет. Варя безумно щедрая и любящая. Человек, который умеет любить и отдавать все до последнего. Она останется без всего, лишь бы близким было хорошо. Я не знаю, откуда в ней столько доброты. Надеюсь, что вся в маму!
Хочу пожелать Варе, чтобы она была здорова, не знала бед, грусти и разочарований. Жизнь может быть жесткой, и хочется, чтобы вся эта жестокость обошла ее стороной, потому что она достойна самого лучшего. Конечно, хочу напомнить, чтобы она не забывала хорошо учиться. И также трепетно нести корону на своей маленькой, но уже светлой и умной голове. Будь счастлива!», — поздравила Ирина дочь.
«С днем рождения, вашу доченьку Вареньку! Пусть в жизни у нее все будет только на "5"», «Поздравляем вас!», «Урааааа! С Новорожденной! Варюше счастливого детства, а маме терпимости к детским шалостям», «С днем рождения, пусть все детские мечты непременно сбудутся», «Поздравления маме с рождением доченьки. Варе крепчайшего здоровья, удачи, везения и счастливого случая. Иногда он очень помогают повернуть жизнь на правильный путь. Добра вам», — поздравили подписчики Ирины.
Двоих старших детей Артема и Варвару Ирина Слуцкая родила, когда была замужем за первым супругом Сергеем Михеевым. Дочери она дала свою фамилию, а сыну — фамилию отца. Их брак длился 17 лет.
В июне 2018 года спортсменка вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, а в конце 2019-го у них родилась дочь Кира.
Фото: Instagram Ирины Слуцкой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!