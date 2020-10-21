Дочь Ирины Слуцкой встретила день рождения в море шаров: «Чудо по имени Варя»

Ирина Слуцкая поделилась с поклонниками радостью: ее старшей дочери Варваре исполнилось 10 лет. В микроблоге спортсменка и многодетная мать показала, как именинница встретила день — в море шаров.

«С днем рождения, Варенька! У нас сегодня настоящий юбилей! 10 лет назад на этот свет появилось чудо по имени Варя. Это уже взрослый, самодостаточный человек, который четко знает, чего хочет. Варя безумно щедрая и любящая. Человек, который умеет любить и отдавать все до последнего. Она останется без всего, лишь бы близким было хорошо. Я не знаю, откуда в ней столько доброты. Надеюсь, что вся в маму!

Хочу пожелать Варе, чтобы она была здорова, не знала бед, грусти и разочарований. Жизнь может быть жесткой, и хочется, чтобы вся эта жестокость обошла ее стороной, потому что она достойна самого лучшего. Конечно, хочу напомнить, чтобы она не забывала хорошо учиться. И также трепетно нести корону на своей маленькой, но уже светлой и умной голове. Будь счастлива!», — поздравила Ирина дочь.