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Ирина Шейк появилась на прогулке с подросшей дочкой от Брэдли Купера

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Ирина Шейк

Фото: EastNews

35-летняя модель прогулялась по улицам Нью-Йорка в стильном образе и с коляской в руках.

В выходные на улицах Нью-Йорка была замечена супермодель Ирина Шейк, которая отправилась на прогулку с повзрослевшей дочкой Леей от Брэдли Купера. Для редкого выхода звезда выбрала яркий желтый костюм, поверх которого надела дубленку с отделкой из «овчины». К образу она подобрала актуальные очки с узкой оправой, ободок и несколько украшений. Дочка растет копией мамы и ни чуть не уступает ей в стиле — брюки с принтом из клетки, модную дутую куртку и шапку радужным помпоном из меха.

Ирина Шейк с дочкой

Фото: EastNews

Напомним, что Ирина Шейк растит трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым встречалась несколько лет. Сейчас у Ирины роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее часто видят в последнее время.

К слову, недавно мы писали, как супермодель Ирина Шейк без макияжа облачилась в шелковую комбинацию: «Огонь!». 34-летняя модель в эффектном образе снялась вместе со звездной подругой.

Фото и видео: Global Look Press, Instagram, EastNews

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