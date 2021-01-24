Ирина Шейк появилась на прогулке с подросшей дочкой от Брэдли Купера
Фото: EastNews
В выходные на улицах Нью-Йорка была замечена супермодель Ирина Шейк, которая отправилась на прогулку с повзрослевшей дочкой Леей от Брэдли Купера. Для редкого выхода звезда выбрала яркий желтый костюм, поверх которого надела дубленку с отделкой из «овчины». К образу она подобрала актуальные очки с узкой оправой, ободок и несколько украшений. Дочка растет копией мамы и ни чуть не уступает ей в стиле — брюки с принтом из клетки, модную дутую куртку и шапку радужным помпоном из меха.
Фото: EastNews
Напомним, что Ирина Шейк растит трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым встречалась несколько лет. Сейчас у Ирины роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее часто видят в последнее время.
К слову, недавно мы писали, как супермодель Ирина Шейк без макияжа облачилась в шелковую комбинацию: «Огонь!». 34-летняя модель в эффектном образе снялась вместе со звездной подругой.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram, EastNews
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