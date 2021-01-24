Ирина Шейк появилась на прогулке с подросшей дочкой от Брэдли Купера

Напомним, что Ирина Шейк растит трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым встречалась несколько лет. Сейчас у Ирины роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее часто видят в последнее время.

К слову, недавно мы писали, как супермодель Ирина Шейк без макияжа облачилась в шелковую комбинацию: «Огонь!». 34-летняя модель в эффектном образе снялась вместе со звездной подругой.