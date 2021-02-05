Ирина Горбачева впервые вышла в свет с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым

Ирина Горбачева впервые вышла в свет вместе со своим новым возлюбленным, бывшим солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.

Пара появилась вместе на церемонии вручения Третьей национальной премии в области веб-индустрии, которая проходит 5 февраля в Москве.

Актриса появилась в длинном черном платье с поясом, и грубых ботинках на танкетке. Савлепов для мероприятия выбрал атласный костюм нежно-розового оттенка и черно белые кеды.

О романе Горбачевой и Савлепова стало известно еще летом — Ирина трогательно поздравила музыканта с днем рождения, а затем отметила его на фотографии из отпуска.

Позже в блоге актрисы появились фотографии из Киева с подписью ««В этот Любимый город всегда есть вернуться повод…». КИЕВ в моем сердце всегда!», на которых она отметила Антона.

А в одном из последних интервью Горбачева с горечью отметила, что из-за пандемии и закрытых границ не может увидеться с возлюбленным.

За плечами Горбачевой — тяжелый брак с Дмитрием Калининым, который изменил ей. Актриса попыталась простить любимого человека, но не смогла забыть нанесенную ей обиду.