31-летняя Ирина Горбачева рассказала, как терпела измены мужа: «Полтора-два года я существовала в аду»

Актриса Ирина Горбачева — весьма закрытый человек. Она редко дает интервью, еще реже говорит о своей личной жизни. В эфире шоу Юрия Дудя «вДудь» молодая женщина рассказала, как однажды влезла в телефон любимого мужчины, и что из этого вышло.

«Это было один раз и это было прямо в точку. И это не типа паранойя какая-то, это было связано с интуицией», — поделилась она. Она нашла переписку, фотографии, и поняла, что мужчина ей изменяет. Ирина призналась, что даже ушла после этого, но вернулась.

«Я ушла, но потом вернулась. Да, это был мой муж. Как мне казалось, я простила его. Мне очень хотелось простить измену и сказать себе, что типа это возможно. Но оказалось, что это вообще невозможно, в моем случае точно нет. Это реально, знаешь, как типа чашка вот стоит, она раскололась, но не развалилась. И ты делаешь вид, что она целая, поворачиваешь другим углом, замазываешь, но она все равно разваливается на самом деле. Я пыталась представить себе, что этого нет. Я а таком аду на самом деле существовала полтора-два года своей жизни», — призналась актриса.

Ирина считает измены их их прощение насилием над собой: «Я знаю примеры людей, когда она например знает, что он изменил или изменяет периодически, и все равно находится с ним. Я этого не понимаю и наверное даже не принимаю такой факт насилия над собой. Я через это прошла и я реально знаю, какой это ад. Тебя потом тот другой человек начинает преследовать — он где-то появляется, может тебе присниться, вы можете встретиться на одном кастинге, и это жесть. Даже когда время проходит, он остается для тебя триггером. И только когда мы вообще разошлись, этот человек перестал быть триггером для меня».

Ирина считает, что могла сама привлечь к себе измены мужчины, опасаясь их. В семье ее родителей были сложные взаимоотношения и существовала такая проблема, и она очень боялась измен в своей семье: «"Только не изменяй мне. Если ты мне изменишь, я никогда не прощу это", — говорила я. И периодически это возникало, и я понимаю, что так или иначе я привлекла к себе эту ситуацию».