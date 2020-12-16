Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева не может встретиться с любимым из-за закрытых границ
Фото: Starface
Звезда фильмов «Чики» и «Я худею» Ирина Горбачева стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Там она появилась в образе Полины Гагариной — в белокуром парике с локонами и сверкающем платье в пол. Ушла с программы она уже без парика, он перекочевал на голову Ростислава Хаита.
Иван Ургант в разговоре с Ириной затронул тему ее сердечных дел. Она призналась, что давно не видела любимого мужчину — из-за пандемии и закрытых границ.
Ранее в студии «Вечернего Урганта» Ирина рассказывала, что ненавидит ограничения, разлучившие ее с избранником. «Будь она трижды проклята эта пандемия. Я не могу обнять любимого человека и прижать его к своему переполненному любовь сердцу», — заявила она тогда. В этот раз Иван поинтересовался, что изменилось с момента их последней встречи.
«Да, благодаря вашей программе я смогла встретиться с любимым человеком. Он сейчас до сих пор в Киеве. Привет, любимый, я помню о тебе и скоро постараюсь приехать еще раз», — витиевато ответила Горбачева, глядя в камеру.
Фото: www.instagram.com/irina_gorbacheva/
О том, что ее сердце занято, поклонники Ирины стали подозревать летом. Тогда она поздравила Антона Савлепова с днем рождения. А после отметила его на фото из Турции, куда летала в отпуск.
Несколько месяцев назад Савлепов в интервью признался, что с Ириной (она снялась в двух клипах группы «Агонь») они знакомы много лет. «Наши отношения и эксперименты продолжаются, просто не все цветы еще расцвели», — сказал он тогда.
Ирина Горбачева раньше была замужем за актером Григорием Калининым. Но их брак продержался всего три года, в 2018-м они развелись.
Фото: Instagram Ирины Горбачевой
Видео: «Агонь»
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