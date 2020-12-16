Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева не может встретиться с любимым из-за закрытых границ

Иван Ургант в разговоре с Ириной затронул тему ее сердечных дел. Она призналась, что давно не видела любимого мужчину — из-за пандемии и закрытых границ.

Ранее в студии «Вечернего Урганта» Ирина рассказывала, что ненавидит ограничения, разлучившие ее с избранником. «Будь она трижды проклята эта пандемия. Я не могу обнять любимого человека и прижать его к своему переполненному любовь сердцу», — заявила она тогда. В этот раз Иван поинтересовался, что изменилось с момента их последней встречи.

«Да, благодаря вашей программе я смогла встретиться с любимым человеком. Он сейчас до сих пор в Киеве. Привет, любимый, я помню о тебе и скоро постараюсь приехать еще раз», — витиевато ответила Горбачева, глядя в камеру.