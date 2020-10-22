Ирина Безрукова поделилась секретами своей диеты: «Если пить много воды, к сладкому не тянет»
Фото: www.instagram.com/irina_bezrukova_official/
Ирина Безрукова рассказала подписчикам в Instagram, каких правил питания придерживается. Она отметила, что перед тем, как составить для себя диету, сдала анализы.
«У вас появилось много вопросов о моем рационе. Но я могу лишь немного об этом рассказать. Ведь то, что полезно мне, может оказаться не полезно кому-то из вас. После сдачи анализа крови, мы определили, что мне нужно напитать свой организм водой вплоть до хрящей и позвонков.
Поэтому сейчас я очень стараюсь пить много воды. Кстати, если пить достаточное количество воды, то тяга к сладкому проходит. Но иногда хочется и чего-то другого, поэтому могу себе позволить еще травяные и фруктовые чаи, растительное молоко и морсы. Без сахара, конечно же.
А вот обычный листовой чай и кофе мне пить категорически нельзя, потому что они мощные диуретики, то есть сильно выводят жидкость из организма.
Еще, по результатам анализа, оказалось, что мне нельзя виноград, совсем. Вино я крайне редко пила раньше, пару глотков на мероприятиях, так что никаких проблем с отказом от любого алкоголя у меня нет», — рассказала актриса в микроблоге.
«Ну какая хорошенькая!», «Красавица», «Ирина, вы сногсшибательны», «Красивая», «Как можно так молодо выглядеть?», — прокомментировали подписчики артистки и рассказали, что труднее всего им отказаться от сладостей, сдобной выпечки и чая.
Ранее Ирина Безрукова очаровала Сеть фотографией в «пижамном» костюме, а также собрала комплименты за архивное фото, поклонники посчитали, что время не властно над их любимой актрисой.
Фото и видео: Instagram Ирины Безруковой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!