Ирина Безрукова поделилась секретами своей диеты: «Если пить много воды, к сладкому не тянет»

Ирина Безрукова рассказала подписчикам в Instagram, каких правил питания придерживается. Она отметила, что перед тем, как составить для себя диету, сдала анализы.

«У вас появилось много вопросов о моем рационе. Но я могу лишь немного об этом рассказать. Ведь то, что полезно мне, может оказаться не полезно кому-то из вас. После сдачи анализа крови, мы определили, что мне нужно напитать свой организм водой вплоть до хрящей и позвонков.

Поэтому сейчас я очень стараюсь пить много воды. Кстати, если пить достаточное количество воды, то тяга к сладкому проходит. Но иногда хочется и чего-то другого, поэтому могу себе позволить еще травяные и фруктовые чаи, растительное молоко и морсы. Без сахара, конечно же.

А вот обычный листовой чай и кофе мне пить категорически нельзя, потому что они мощные диуретики, то есть сильно выводят жидкость из организма.

Еще, по результатам анализа, оказалось, что мне нельзя виноград, совсем. Вино я крайне редко пила раньше, пару глотков на мероприятиях, так что никаких проблем с отказом от любого алкоголя у меня нет», — рассказала актриса в микроблоге.