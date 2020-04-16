Ирина Безрукова в вечернем платье с открытыми плечами впечатлила поклонников своей хрупкостью: «Вы хрустальная»

Подписчики Ирины не скупились на похвалы. «С тобой никто не сравнится, ты ослепительно красива», «Шикарно», «Вы такая хрустальная, Ирина!», «Красиво», «Хрупкая и красивая», «Вы очаровательны», — получила актриса десятки комплиментов.

Ирина Безрукова, отметившая в апреле 55-летний юбилей, уверена, что выглядит моложе своих лет, и поклонники с ней солидарны.

Ранее актриса показывала, как ухаживает за кожей и раскрывала секреты, как обмануть возраст на 20 лет.