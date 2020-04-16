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Ирина Безрукова в вечернем платье с открытыми плечами впечатлила поклонников своей хрупкостью: «Вы хрустальная»

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Ирина Безрукова

Фото: Starface

Актриса, которая выглядит намного моложе своих лет не перестает радовать подписчиков своей красотой и получать комплименты.

Ирина Безрукова опубликовала в своем микроблоге фото, которое ее поклонники по-достоинству оценили. Стилисты подобрали для актрисы яркое вечернее платье с открытыми плечами, крупные украшения, сделали Ирине гладкую укладку и нанесли яркий макияж.

Подписчики Ирины не скупились на похвалы. «С тобой никто не сравнится, ты ослепительно красива», «Шикарно», «Вы такая хрустальная, Ирина!», «Красиво», «Хрупкая и красивая», «Вы очаровательны», — получила актриса десятки комплиментов.

Ирина Безрукова, отметившая в апреле 55-летний юбилей, уверена, что выглядит моложе своих лет, и поклонники с ней солидарны.

Ранее актриса показывала, как ухаживает за кожей и раскрывала секреты, как обмануть возраст на 20 лет.

Фото и видео: Instagram, Starface

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