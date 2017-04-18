Месяц назад в прессе появилась информация, что 51-летняя Ирина Безрукова нашла новую любовь в лице молодого актера, 34-летнего Игоря Оробея. Подтверждением тому стало их появление на премьере фильма «Призрак в доспехах», где актеры мило держались за руки и позировали фотографам.

Однако, на прошедшую церемонию «Самых стильных в России-2017» по версии журнала HELLO! Ирина пришла вовсе не в компании нового спутника, а своего друга, танцора Максима Петрова, с которым, к слову, участвовала в шоу «Танцы со звездами». Петров сопровождал Безрукову на красной дорожке, а сама актриса поблагодарила его за поддержку, так как боролась за звание «Самой стильной» в категории «Классика».

«Я хочу поблагодарить всех кто поддерживал меня и голосовал !!! Особенно моих друзей @alicegworld и @maxim__petrov , которые специально пришёл поддержать меня.», - подписала снимок актриса.

Стоит отметить, что выглядела Ирина роскошно. Несмотря на свой возраст, Безрукова может позволить себе носить вещи с глубоким декольте, что она и сделала, надев платье в пол небесного цвета.

Фото: Instagram, Александра Погиба