Ирина Безрукова показала нежное архивное фото и получила массу комплиментов: «Время над вами не властно»

Фото «с историей», которое опубликовала в своем блоге Ирина Безрукова, вызвало массу положительных комментариев со стороны подписчиков.

«Догадывались ли вы, что на героях фильмов часто присутствуют личные вещи самих актеров? У меня тоже не редко мелькают какие-то личные вещи в фильмах, но вот в историю вошла только одна вещь. Это белое платье, которое играет роль свадебного в фильме “Коля” (Режиссер Ян Сверак, производство фильма Чехия/Великобритания). Свою популярность оно приобрело, когда картина получила "Оскар", как лучший фильм на иностранном языке. Перед съемками меня попросили взять что-нибудь из своего гардероба, чтобы сократить время на поиски вещей и взяла это платье. Мне его сшили специально к премьере фильма "Ричард: Львиное сердце", ткань где-то нашла сама, а дизайн разрабатывали вместе с портным. К слову, это платье я отдала потом на аукцион, а вырученные деньги пошли пожилым актёрам, нуждающимся в лечении и в средствах к существованию», - рассказала актриса.