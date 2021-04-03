Иностранные участницы, белая роза и двойное свидание: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

Сегодня герой решил устроить двойное свидание. Он пригласил Марию Вебер и новую участницу Екатерину Сафарову. С последней он прокатился на водном квадроцикле, а с фавориткой занялся серфингом. Причем, получилось у них это, очень романтично. К слову, Вебер призналась, что это был ее первое свидание в жизни.

Пока у других участниц была вечеринка, Тимур решил похитить Алису на тет-а-тет. Да, да, ту самую участницу, которая отказалась от большой суммы денег за участие в проекте. Холостяк признался, что девушка сразу же произвела на него хорошее впечатление, поэтому он хотел познакомиться с ней поближе. Сначала пара нырнула с аквалангом, а позже поужинала в ресторане.

Еще одной интересной новостью послужило то, что теперь на проекте появился новый символ — роза белого цвета. Что это значит? Рассказываем!

Такой цветок обозначает максимальное доверие, но не гарантирует участие в проекте. То есть, девушка, получившая ее, может в любой момент позвать избранника на романтическую встречу, а он не может ей отказать. Обладательнице этого символа нужно самой организовать свидание. Хозяйкой белой розы стала Мария Вебер, которая на прошлой неделе сама предложила холостяку встречу.

Проект покинула Татьяна Супиченко, которая в первом выпуске получила первую розу.

А вы смотрите шоу? За кого из участниц болеете? Делитесь своими ответами в комментариях!