Иностранные участницы, белая роза и двойное свидание: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»
Фото: @holostyak.tnt.officia/ Instagram
Программа началась с сообщения нового ведущего шоу о том, что попытать удачу приехали иностранные участницы. Девушки не смогли присоединиться к участию с самого начала, так как в мире еще действуют ограничительные меры в связи с коронавирусом.
Эта новость очень удивила холостяка, а вот старые участницы совсем не обрадовались. Они, признаться честно, были очень сильно напряжены, когда услышали объявление.
Поговорим о «новеньких» участницах.
Екатерина Сафарова прилетела в Дубай из Барселоны, девушке 22 года. Она профессионально занимается моделингом.
26-летняя Татьяна Бакулина приехала побороться за сердце главного холостяка страны из Киева.
21-летняя Алис Грабовая прилетела из Лондона. Девушка, кстати, тоже занимается моделингом.
Сегодня герой решил устроить двойное свидание. Он пригласил Марию Вебер и новую участницу Екатерину Сафарову. С последней он прокатился на водном квадроцикле, а с фавориткой занялся серфингом. Причем, получилось у них это, очень романтично. К слову, Вебер призналась, что это был ее первое свидание в жизни.
Пока у других участниц была вечеринка, Тимур решил похитить Алису на тет-а-тет. Да, да, ту самую участницу, которая отказалась от большой суммы денег за участие в проекте. Холостяк признался, что девушка сразу же произвела на него хорошее впечатление, поэтому он хотел познакомиться с ней поближе. Сначала пара нырнула с аквалангом, а позже поужинала в ресторане.
Еще одной интересной новостью послужило то, что теперь на проекте появился новый символ — роза белого цвета. Что это значит? Рассказываем!
Такой цветок обозначает максимальное доверие, но не гарантирует участие в проекте. То есть, девушка, получившая ее, может в любой момент позвать избранника на романтическую встречу, а он не может ей отказать. Обладательнице этого символа нужно самой организовать свидание. Хозяйкой белой розы стала Мария Вебер, которая на прошлой неделе сама предложила холостяку встречу.
Проект покинула Татьяна Супиченко, которая в первом выпуске получила первую розу.
А вы смотрите шоу? За кого из участниц болеете? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: Instagram, кадры из шоу
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