У сына Тимати обнаружились те же проблемы с глазами, что и у дочери Алисы

Анастасия Решетова рассказала своим подписчикам, что у ее сына Ратмира от Тимати есть небольшие проблемы с глазами, которые очень беспокоят молодую маму.

«У Ратмира все-таки немного косит глазик, хотя он уже переступил годовалый возраст… Думала, пройдет, но нет, — написала Решетова, опубликовав фото малыша. — Может, зажимы есть какие-то. Выясним».

Это Анастасия ответила на комментарий одной из подписчиц, которая просила порекомендовать ей хорошего доктора. Решетова ответила, что сама хотела бы узнать его контакты, поскольку устранением этих нюансов у Ратмира необходимо заняться.

Интересно, что похожие проблемы с глазами были и у дочери музыканта от Алёны Шишковой, Алисы. Как рассказывала мама Тимати, Симона Юнусова, у девочки был страбизм, и ей приходилось долгое время носить специальные очки.

Однако, судя по всему, проблему с глазами Алисы удалось решить, поскольку на последних фотографиях специальных очков на девочке уже не видно.