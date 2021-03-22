Участница шоу «Холостяк» Мария Вебер заявила, что люди придумали ее роман с Тимати

Девушка добавила, что люди много чего придумали. «А то, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними», —уточнила она Peopletalk. По словам девушки, участие в шоу для нее стало важным опытом, и если бы ее пригласили снова, то она бы с удовольствием согласилась. По условиям шоу победительнице и главному герою нельзя показываться вместе после окончания передачи, это карается штрафом в несколько миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что отдых с Тимати на Мальдивах обошелся в пять миллионов. Удовольствие оказалось недешевыми. Так, пара отдохнула на островах в рамках 13 Surfing Depаrtment, которую с 14 по 23 марта на Мальдивах проводит «Серф кэмп с Тимати». Один только серфинг обошелся в 1 460 долларов (106 тысяч рублей) за пакет. Цена виллы на сутки — 5 010 долларов (367 тысяч рублей). Модель такое пока едва ли может себе позволить, а, значит, заплатил за все рэпер.