Продюсер шоу «Холостяк» Армен Оганян объяснил, почему они выбрали для главной роли в проекте Тимати

Новость о том, что Тимати станет новым участником проекта вызвала немало обсуждений. Вся история началась с неожиданного расставания с Анастасией Решетовой и продолжилась не вполне ясными отношениями между ними — несмотря на то, что оба они роман отрицают, половина поклонников до сих пор не верят, что между ними все кончено. Но запутанная любовная история — не единственное, чем привлек внимание артист на этом шоу. Об этом подробнее читайте в нашем материале.

Напомним, что до этого мы писали, что у сына Тимати обнаружились те же проблемы с глазами, что и у дочери Алисы. Об этом Анастасия Решетова рассказала своим подписчикам в Instagram.

А вы cмотрите проект? Делитесь своими ответами в комментариях!