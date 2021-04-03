Продюсер шоу «Холостяк» Армен Оганян объяснил, почему они выбрали для главной роли в проекте Тимати
Фото: @timatiofficial/ Instagram
«Выбирает высшее руководство канала, в том числе. Потому что человек не просто герой проекта, он становится лицом канала», — рассказал продюсер.
Новость о том, что Тимати станет новым участником проекта вызвала немало обсуждений. Вся история началась с неожиданного расставания с Анастасией Решетовой и продолжилась не вполне ясными отношениями между ними — несмотря на то, что оба они роман отрицают, половина поклонников до сих пор не верят, что между ними все кончено. Но запутанная любовная история — не единственное, чем привлек внимание артист на этом шоу. Об этом подробнее читайте в нашем материале.
Напомним, что до этого мы писали, что у сына Тимати обнаружились те же проблемы с глазами, что и у дочери Алисы. Об этом Анастасия Решетова рассказала своим подписчикам в Instagram.
А вы cмотрите проект? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @timatiofficial/Instagram, @armen_oganian/Instagram
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