Ляйсан Утяшева в шубе и мини-шортах похвасталась стройными ногами на стильных фото

«Мечтать не вредно? Не настаиваю на своем мнении и не хочу подвергать сомнениям чьи-то мечты. Расскажу просто свою историю.

С детства у меня было одно сильнейшее желание — стать олимпийской чемпионкой. Эту мечту я визуализировала. Сейчас появилось множество марафонов по исполнению желаний, техник по представлению своих мечтаний, проговариванию вслух аффирмаций и т.д. А тогда все только зарождалось.

Я четко представляла себя с золотой медалью и как меня поздравляют. Кроме этого, конечно, я пахала по 9 часов 365 дней в году и отказывалась от "вкусняшек" жизни... Никаких дискотек, мальчиков, сладостей, отпусков с родителями и т.д.

Ежедневно подходила к доске и концентрировала все свое внимание на достижении заветной мечты, пытаясь силой мысли приблизить ее исполнение.

Но в итоге не сбылось, волшебный джин из бутылки не появился. Может быть, если бы я так сильно не мечтала, мне не было так больно. Та ситуация довела до глубокой депрессии... Это то, куда приводят мечты. В книжках тогда мне этого не подсказали, не предупредили, что визуализация лишь напоминание приоритетов и целей и не стоит на нее так сильно рассчитывать.

Мне было на тот момент 18 лет. С тех пор я свободна от груза своих желаний и мечтаний, дышу полной грудью. Ставлю цели и молюсь о благополучии в доме и здоровье, люблю жизнь, своих людей и не жду никаких подарков от Деда Мороза, лишь потому что я так захотела.

Не поверите, но с 10 лет у Деда Мороза я просила олимпийскую медаль. В 12 перестала верить в него и случилось первое разочарование. Теперь ставлю для себя реальные цели, заранее оценивая, что в моих силах сделать для достижения желаемого, пишу план и стараюсь идти по нему!», — рассказала Ляйсан в публикации.

Подписчики поддержали ее в комментариях и не поскупились на комплименты за красоту.

«О боги!», «Супер, Ляся, наконец-то хоть кто-то написать про "пахать", а не мечтать... спасибо вам!», «Ляйсан, ты достигла гораздо большего, чем олимпийская медаль», «Ну наконец-то кто-то написал об этом! А то визуализация-визуализация, а потом сплошь разочарования. Цель, планирование и трезвая оценка желаний и возможностей», «Вы как грациозная кошка», «Ляйсан, очень красиво и безумно стильно! Как Багира», — появились комментарии под фото.

А вы согласны с Ляйсан или любите мечтать?