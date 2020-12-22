Илья Авербух — о свадьбе с Лизой Арзамасовой: «У нас все время большой медовый месяц»

Илья Авербух и Лиза Арзамасова подтвердили свой роман в октябре, появившись вместе в «Вечернем Урганте». Тогда спортсмен коротко сказала: «Мы вместе, счастливы, и все. Когда будут какие-то новости, тогда о них и сообщим».

Спустя всего полтора месяца в Сети появились новости, что влюбленные поженились. Тогда Авербух опроверг слухи о тайной свадьбе, но через несколько дней дней все же отправился в загс с «папиной дочкой».

В интервью «СтарХиту» Илья Авербух впервые высказался о свадьбе. «С тех пор как мы с Лизой вместе, у нас все время большой медовый месяц, надеемся сохранить его на всю жизнь. Спасибо всем огромное за добрые слова. Очень тронуты каждым сообщением. Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, все. А дальше — наша жизнь», — сказал 47-летний спортсмен.

О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно летом, когда их засняли вместе в кафе. В «Вечернем Урганте» Лиза рассказывала, что живет с Ильей в его загородном доме вместе с сыном избранника от первого брака. Весеннюю самоизоляцию все провели там же. Из разных источников поступала информация, что влюбленные познакомились много лет назад, когда актрисе было всего 17.

Кстати, 16-летний Мартин Авербух обрадовался женитьбе отца. «Папа, рад за вас и за нас», 1 писал он в блоге. Одобрила выбор фигуриста и его бывшая жена Ирина Лобачева: «Илье давно было пора завести себе хорошую девушку», — высказалась она ранее.