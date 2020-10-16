«Организм требует перемен»: Алсу показала новую прическу

Певица Алсу показала в своем микроблоге новую прическу. Она поменяла пробор и переложила массу волос на другую сторону, а также осветлила пряди.

«Организм требует каких-то перемен. А если так?», – написала Алсу и предложила подписчикам оценить, какой образ ей больше подходит.

Подписчики разошлись во мнениях – некоторым понравилось обновление, кто-то решил, что старая прическа была лучше, однако перемены многие отметили. Большинство высказались за то, что певица хороша в любом образе.