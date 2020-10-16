«Организм требует перемен»: Алсу показала новую прическу
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
Певица Алсу показала в своем микроблоге новую прическу. Она поменяла пробор и переложила массу волос на другую сторону, а также осветлила пряди.
«Организм требует каких-то перемен. А если так?», – написала Алсу и предложила подписчикам оценить, какой образ ей больше подходит.
Подписчики разошлись во мнениях – некоторым понравилось обновление, кто-то решил, что старая прическа была лучше, однако перемены многие отметили. Большинство высказались за то, что певица хороша в любом образе.
В комментариях Алсу поддержала Яна Рудковская – ей новая прическа пришлась по душе.
«По-моему, чёрный подходит больше, но однозначна, вы очень красивая», «Неееет, сразу уставший вид», «Прямо как в 90-ые... совсем молоденькая ..)))», «Алсу, тебе лучше, когда темнее волосы», «Непривычно )) но красивая всегда!», «Вам и так красиво, но с тёмным эффектнее», «Внезапно! Но классно! Вам хорошо в любом цвете», «Ты красивая в любом образе! Даже если налысо пострижешься», «С тёмными лучше. Может попробовать вариант в прическе,стрижке?» – решили подписчики.