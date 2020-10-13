Елену Исинбаеву жестко раскритиковали за леопардовый наряд в студии Урганта: «Что на ней надето?»

Как только подписчики Instagram-страницы программы увидели спортсменку в таком наряде, тут же накинулись на нее с жесткой критикой.

«Что на ней надето?!», «Пусть гражданка Монако расскажет нам про "интересную книгу" — Конституцию РФ», «Поинтереснее и поумнее никого не нашлось?», «Гнать надо ее из "Ледникового периода"», «Строит из себя знатока фигурного катания. Ставит оценки хуже Тарасовой. Вот как это вообще? Пусть прыжки в высоту оценивает!», «Иван, зачем?», «Ну и наряд на чемпионке», «Ну она хоть Конституцию прочла. Жаль что не поняла. Но это не главное, в Монако другая конституция», «Знаток фигурного катания, ей одной всегда чего-то не хватает», «Выглядит так себе», — набросились на Исинбаеву с критикой.

Припомнили ей и недавнее выступление во время прямой линии с Владимиром Путиным. Тогда Елена так разнервничалась, что буквально не могла связать двух слов.