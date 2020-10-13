Елену Исинбаеву жестко раскритиковали за леопардовый наряд в студии Урганта: «Что на ней надето?»
Фото: www.instagram.com/isinbaevayelena/
Елена Исинбаева стала гостьей программы Ивана Урганта. В студии спортсменка появилась в костюме с леопардовой расцветкой и «грубых» ботинках на шнуровке.
Как только подписчики Instagram-страницы программы увидели спортсменку в таком наряде, тут же накинулись на нее с жесткой критикой.
«Что на ней надето?!», «Пусть гражданка Монако расскажет нам про "интересную книгу" — Конституцию РФ», «Поинтереснее и поумнее никого не нашлось?», «Гнать надо ее из "Ледникового периода"», «Строит из себя знатока фигурного катания. Ставит оценки хуже Тарасовой. Вот как это вообще? Пусть прыжки в высоту оценивает!», «Иван, зачем?», «Ну и наряд на чемпионке», «Ну она хоть Конституцию прочла. Жаль что не поняла. Но это не главное, в Монако другая конституция», «Знаток фигурного катания, ей одной всегда чего-то не хватает», «Выглядит так себе», — набросились на Исинбаеву с критикой.
Припомнили ей и недавнее выступление во время прямой линии с Владимиром Путиным. Тогда Елена так разнервничалась, что буквально не могла связать двух слов.
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«Ваша цель — наша задача», «Наша задача — это ваша цель... Или наша цель — это ваша задача... Ммммм...», «Расскажет, если сможет сформулировать, что хочет сказать», — полетели замечания в адрес Елены.
Но есть и те, кто не устает делать комплименты красивой спортсменке. Елена часто показывает в микроблоге свои наряды и собирает приятные слова в свой адрес за вкус и отличную фигуру. Так, поклонники ее хвалили за стройные ноги в кокетливом мини и за образ в духе подружки рокера.
Фото и видео: Instagram Елены Исинбаевой и программы «Вечерний Ургант»
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