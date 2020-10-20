Игорь Петренко показал редкое фото с тремя подросшими дочками и молодой женой

Игорь Петренко и его молодая супруга Кристина Бродская ведут Instagram, но публикации в нем делают нечасто. И тем ценнее для их подписчиков новые фото и видео.

Игорь и Кристина опубликовали в микроблоге редкое фото с тремя подросшими дочками.