Игорь Петренко показал редкое фото с тремя подросшими дочками и молодой женой
Фото: Starface
Игорь Петренко и его молодая супруга Кристина Бродская ведут Instagram, но публикации в нем делают нечасто. И тем ценнее для их подписчиков новые фото и видео.
Игорь и Кристина опубликовали в микроблоге редкое фото с тремя подросшими дочками.
«Смотришь, и как то хорошо, тепло на душе и настроение становится солнечным! Светлая, прекрасная семья, счастья вам!», «Прекрасное фото и главные герои на нем!», «Какое замечательное фото! Интеллигентное и душевное. Почему-то от него тепло пахнет апельсинами и корицей (Кристина отлично постаралась!), а для меня это запахи детства, уюта и дома», «Счастливая семья, счастливые дети», «Вы прекрасны!», «Красивые, яркие, счастливые», «Какие чудесные», «Счастья и любви», — прокомментировали снимок подписчики семьи Петренко.
Кристина — третья жена Игоря. Его первой супруга была актриса Ирина Леонова (позже родила 7 детей от Евгения Цыганова), второй раз он отправился в загс с Екатериной Климовой. Во время их 10-летнего брака родились двое сыновей Корней и Матвей. С Кристиной Игорь Петренко растит трех дочек: 5-летнюю Софию-Каролину, 3-летнюю Марию и полуторогодовалую Еву.
Фото и видео: Instagram Игоря Петренко и Кристины Бродской
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