Поклонники Игоря Петренко обсуждают его редкое фото с женой: «Она ему пара! И очень красивая»
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Фото: Instagram Игоря Петренко
Около трех лет назад бывший муж Екатерины Климовой Игорь Петренко женился на актрисе Кристины Бродской. Сейчас в их семье растут три маленькие дочки. Супруги довольно редко делятся совместными фотографиями, поэтому каждая публикация вызывает массу комментариев у поклонников звездной пары.
«Самая красивая пара российского кино», «Так приятно Вас видеть!!! Очень красивые», «Слушайте, а вы похожи», «Очень похожи друг на друга», «Отлично смотритесь! Красивая пара», «Игорь счастлив! А главное счастливой делает Кристину», «С этой девочкой Игорь спокойно наслаждается чувством, которое преподнесла судьба», «Она ему пара! И очень красивая», «Кристинка и Игорь, блиин... вы просто шикарны», «Красивая и нежная пара», «Замечательная пара! Очень похожи. Счастья семейного и побольше интересных ролей», «Идеальная пара, без сомнений», — обсуждают в комментариях.
Фото и видео: instagram
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