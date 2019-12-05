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Поклонники Игоря Петренко обсуждают его редкое фото с женой: «Она ему пара! И очень красивая»

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Кристина Бродская и Игорь Петренко

Фото: Instagram Игоря Петренко

Игорь Петренко показал нежное фото с Кристиной Бродской.

Около трех лет назад бывший муж Екатерины Климовой Игорь Петренко женился на актрисе Кристины Бродской. Сейчас в их семье растут три маленькие дочки. Супруги довольно редко делятся совместными фотографиями, поэтому каждая публикация вызывает массу комментариев у поклонников звездной пары.

«Самая красивая пара российского кино», «Так приятно Вас видеть!!! Очень красивые», «Слушайте, а вы похожи», «Очень похожи друг на друга», «Отлично смотритесь! Красивая пара», «Игорь счастлив! А главное счастливой делает Кристину», «С этой девочкой Игорь спокойно наслаждается чувством, которое преподнесла судьба», «Она ему пара! И очень красивая», «Кристинка и Игорь, блиин... вы просто шикарны», «Красивая и нежная пара», «Замечательная пара! Очень похожи. Счастья семейного и побольше интересных ролей», «Идеальная пара, без сомнений», — обсуждают в комментариях.

Фото и видео: instagram

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