Игорь Петренко впервые открыто показал лицо младшей дочери от молодой жены

У 42-летнего Игоря Петренко и его молодой жены Кристиной Бродской растут три дочери: 5-летняя София-Каролина, 3-летняя Мария и Ева, которой в январе исполнился год.

Родители долго скрывали младшую дочку, но теперь Игорь Петренко впервые открыто показал лицо малышки Евы. Он опубликовал художественное фото, сделанное в его с Кристиной фотостудии.