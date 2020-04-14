Игорь Петренко впервые открыто показал лицо младшей дочери от молодой жены
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
У 42-летнего Игоря Петренко и его молодой жены Кристиной Бродской растут три дочери: 5-летняя София-Каролина, 3-летняя Мария и Ева, которой в январе исполнился год.
Родители долго скрывали младшую дочку, но теперь Игорь Петренко впервые открыто показал лицо малышки Евы. Он опубликовал художественное фото, сделанное в его с Кристиной фотостудии.
«Ух, как здорово!», «С вами всегда интересно», — отметили подписчики Игоря Петренко в комментариях под фото.
Игорь публикует серию фотографий с детьми, которые называет главами. Так, на днях он показывал старших девочек Софию и Марию.
Напомним, у актера есть еще два сына — Матвей и Корней, которых ему родила вторая жена Екатерина Климова.
Фото и видео: Instagram, Starface
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