Игорь Крутой показал редкое видео Валерия Леонтьева с женой

Валерий Леонтьев и Людмила Исакович познакомились в начале 70-х годов. Он тогда солировал в ансамбле «Эхо», она руководила коллективом. В 1972 году артисты начали жить вместе, но отношения узаконили лишь четверть века спустя.

И долгие годы Леонтьев живет на две страны: Россию, где у него работа, и США, где живет супруга. Ежегодно на несколько месяцев Валерий Леонтьев вырывается в Майами, чтобы провести время с любимой женщиной и по-настоящему отдохнуть.

В Майами живет и семья Игоря Крутого. Кстати, после Нового года Крутой и Леонтьев вместе улетели в Америку. И теперь композитор опубликовал редкое видео певца с супругой, которые предпочитают прятать личную жизнь от посторонних глаз.