Игорь Крутой показал редкое видео Валерия Леонтьева с женой
Фото: Starface
Валерий Леонтьев и Людмила Исакович познакомились в начале 70-х годов. Он тогда солировал в ансамбле «Эхо», она руководила коллективом. В 1972 году артисты начали жить вместе, но отношения узаконили лишь четверть века спустя.
И долгие годы Леонтьев живет на две страны: Россию, где у него работа, и США, где живет супруга. Ежегодно на несколько месяцев Валерий Леонтьев вырывается в Майами, чтобы провести время с любимой женщиной и по-настоящему отдохнуть.
В Майами живет и семья Игоря Крутого. Кстати, после Нового года Крутой и Леонтьев вместе улетели в Америку. И теперь композитор опубликовал редкое видео певца с супругой, которые предпочитают прятать личную жизнь от посторонних глаз.
«Вчера был замечательный день: к нам в гости приехали мама с Аллочкой и Валерик Леонтьев с Люсей... Часа три просидели в ресторане с видом на яхт-клуб, ели, пили, вспоминали, смеялись... Это был день, который хочется поставить на повтор... Мой друг — грустный Пьеро Валерик Леонтьев — очень любимый всей нашей семьей человек... В нем совместились и гениальный артист, и порядочнейший человек, ранимый и преданный, открывающий свою душу немногим. В этом, наверное, он прав — слишком нелегка его судьба и в жизни, и на сцене...», — написал композитор в блоге.
Игорь Крутой добавил, что его друг эрудированный человек с огромными познаниями в искусстве.
«Так бывает, что зачастую артист, жизнь которого протекает на виду у миллионов людей, может быть очень скромным и... немного одиноким. И я рад, что в этот вечер Валерик оттаял душой, смеялся и шутил, как в наши добрые времена. Во всяком случае, наутро он прислал мне такою смс, от которой комок в горле...», — поделился эмоциями маэстро.
А вы смогли бы столько лет жить отдельно от жены (мужа)? Проголосуйте или расскажите в комментариях.
Фото и видео: Starface, кадры видео, youtube-канал Валерий Леонтьев/ программа «Валерий Леонтьев. Я еще не жил», канал FB.ru
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