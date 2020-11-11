Фото сильно похудевшего Валерия Леонтьева взбудоражило его поклонников: «Как восковая фигура»
Фото: Starface
Валерий Леонтьев всегда славился тем, что поддерживал себя в прекрасной форме и, не стесняясь, демонстрировал подтянутую фигуру. В последнее время артист не часто появляется на публике. Большую часть года Леонтьев провел в США, в собственном доме, когда открыли границы, прилетел в Москву в студию звукозаписи, потом вернулся за границу.
А недавно 71-летний певец летал на деловую встречу в Дубай. Там его во время отдыха заметила поклонница и попросила сделать совместное фото. Снимок появился на странице фанатки несколько дней назад, но комментарии под ним продолжают появляться и сейчас. Поклонники Леонтьева отмечают, что он уже так сильно сбросил вес, что хочется его накормить.
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🌟⭐✨ Угадай Звезду 🌟⁉️ . Это Легендарный певец, композитор и актёр СССР 😬 Народный артист РФ, обладатель премийи World Music Awards, Золотой Граммофон, Овация и другие. Узнали с кем я обнимаюсь? Говорю: - можно с Вами сфотографироваться? Хочу маму с папой порадовать фотокарточкой с Вами в обнимку :) Ну и вот... . Смотрю на него так пристально и не могу поверить тому, что этому мужчине 71 год, в какой отличной форме человек. При том, что день рождение у него в один день как и у меня с сестрой, а именно 19 марта, только годы рождения разные 😌 Он родился в 1949 году. . Вообщем любимый всеми россиянами и украинцами - @valera_leontiev Валерий Яковлевич Леонтьев, да да, тот самый эпатажный артист на сцене, с сеточкой на теле и множеством кудрей, а в жизни скромный и очень добрый мужчина. . Ну не буду много расписывать, давайте лучше споём его хиты все вместе...начнем с "Маргарита" или "Полет на Дельтаплане"? А может "Каждый хочет любить"? Что не песня, то хит...Вот такие люди ходят у нас здесь по Дубаю 😁✨👌 . #Дубай #Леонтьев #ВалерийЛеонтьев #Dubai #RussianStar #Leontiev #RussianSinger
«Любимый Казанова», «Я думала, это восковая фигура», «Как он сильно похудел», «Кажется, Леонтьева уже пора откармливать», «Валера — хит навсегда», «Сильно ж он помялся», «Кажется он похудел», — выразили мнение подписчики.
Директор народного артистка Борис Чигирев в интервью «СтарХиту» подтвердил, что Леонтьев постройнел за последнее время. «Сначала немного набрал, а потом скинул 8 килограммов. Никакой диеты нет. Валерий Яковлевич каждый день занимается спортом, правильно питается, соблюдает режим. У него нет вредных привычек, чувствует себя прекрасно. И в Эмиратах он был не в отпуске, а по делам», — прокомментировал он.
В ближайшие недели, по словам директора, Валерий Леонтьев вновь появится в Москве. Здесь у него состоятся съемки в нескольких проектах. А новогоднюю ночь артист любит проводить дома в кругу близких.
Фото и видео: Instagram Валерия Леонтьева, Starface, новогодний мюзикл «Золушка»
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