Фото сильно похудевшего Валерия Леонтьева взбудоражило его поклонников: «Как восковая фигура»

Валерий Леонтьев всегда славился тем, что поддерживал себя в прекрасной форме и, не стесняясь, демонстрировал подтянутую фигуру. В последнее время артист не часто появляется на публике. Большую часть года Леонтьев провел в США, в собственном доме, когда открыли границы, прилетел в Москву в студию звукозаписи, потом вернулся за границу.

А недавно 71-летний певец летал на деловую встречу в Дубай. Там его во время отдыха заметила поклонница и попросила сделать совместное фото. Снимок появился на странице фанатки несколько дней назад, но комментарии под ним продолжают появляться и сейчас. Поклонники Леонтьева отмечают, что он уже так сильно сбросил вес, что хочется его накормить.