Не такой, как все: как выглядел Валерий Леонтьев в начале карьеры и до пластики
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
В начале ноября 2020 года в Сети появилось фото сильно похудевшего Валерия Леонтьева. Путешествующая в Дубае россиянка встретила там народного артиста и сфотографировалась с ним. Поклонников Леонтьева удивило то, как он заметно осунулся. Многие даже испугались из-за его «нездорового» вида. Директор артиста уверил, что с ним все хорошо, просто он сбросил 8 кг, поборов вредные привычки.
Новое фото Леонтьева сыграло на контрасте с тем, как любимец публики выглядел еще год назад. Тогда 70-летний артист блистал привлекательной внешностью и накачанными мышцами. Тогда он отметил, что обязан своему цветущему виду и молодости не пластическим хирургам, а здоровому образу жизни.
В последнее десятилетие исполнитель хитов «Казанова», «Вернисаж», «Полет на дельтаплане» и других шлягеров постоянно получал комплименты за то, как молодо он выглядит. Он всегда представал перед публикой с лицом, практически лишенных морщин и с накачанным торсом, которым хвастался при любой возможности.
Но поклонники Леонтьева, которые давно следят за его творчеством, знают, что артист, отрекаясь от того, что прибегал к помощи пластических хирургов, немного лукавит, ведь в начале карьеры его лицо выглядело совсем иначе, даже с оглядкой на молодой возраст.
Так каким же был Леонтьев в начале карьеры?
Фото: Кадр
Валерий Леонтьев родился в 1949 году в Коми. Оба его родителя были ветеринарами-оленеводами и подумать не могли, что их сын станет звездой эстрады. Народный артист рассказывал, что, если бы и ему в 20 лет сказали, какое будущее его ждет, он бы не поверил.
«С отцом мы часто говорили о серьезных профессиях, которые в те годы гарантировали бы кусок хлеба на столе», — вспоминал Валерий Леонтьев. Петь он любил всегда, но все же сначала испробовал себя в профессиях, не связанных с творчеством.
Сначала будущая звезда мечтал стать океанологом, но не поступил учиться в Дальневосточный университет из-за скромного финансового положения семьи. После он попытался поступить в ГИТИС, но в последний момент испугался и забрал документы.
«Когда я увидел московских абитуриентов, красивых, уверенных в себе, уже готовых знаменитостей, то пошел на попятную, закомплексовал. В приемной комиссии, когда забирал документы, даже старался не разговаривать, чтобы не выдать свой провинциальный говор», — вспомнит много лет спустя уже всенародно любимый артист.
Фото: Кадр видео
Вернувшись в Юрьевец Ивановской области (тогда семья уже много лет жила там), Валерий Леонтьев перепробовал множество профессий: портного, каменщика, почтальона, электрика, оператора на заводе. И пел он везде, где бы ни работал.
После Леонтьев переехал в Воркуту, и поступил учиться в филиал Ленинградского горного института. В юности Леонтьев много участвовал в самодеятельности. Однажды его даже пригласили в хор ветеранов, потому что среди стариков не нашлось никого с высоким голосом, чтобы исполнить только появившуюся песню «Пусть всегда будет солнце». И тогда он впервые услышал в свой адрес: «Не крутись, стой, как все!». Но уже тогда Валерий понимал, что быть, как все, он не сможет.
Он чувствовал, что для полноценного выражений эмоций ему мало только голоса, нужны еще мимика и движения.
Фото: Кадр видео
В Воркуте Леонтьев участвовал во всех певческих мероприятиях, в каких только возможно. И в конце 60-х неожиданно для него самого, его приняли работать в местную филармонию. Там он стал петь в составе коллектива «Мечтатели», который позже переименовали в «Эхо». Группа выступала с перепевками уже известных композиций, но вскоре у Леонтьева появились собственные композиции.
В ансамбле Валерий познакомился с Людмилой Исакович, которая руководила коллективом и аккомпанировала исполнителю. «Мы быстро подружились, нашли общий язык и полюбили друг друга», — вспоминала супруга Леонтьева. С тех пор, уже почти 50 лет (начали жить вместе в 1972 году, а поженились в конце 90-х) они неразлучны, и Людмила до сих пор играет на рояле супругу.
Первый сольный концерт Леонтьева состоялся в 1973 году. И тогда о нем заговорили. Но каждое появление молодого артиста вызывало недоумение и восторг у публики, и нервную оторопь у партийных работников, отвечавших за цензуру.
Леонтьев уже тогда был не такой, как все. Он не пел стоя посреди сцены, как было принято в те годы, а энергично двигался, помогая себе телом.
«Что у него на голове? Почему он так выглядит и почему он вообще двигается?», — недоумевали «свыше».
Фото: Кадр видео
В 1979 году 30-летний Валерий Леонтьев стал лауреатом музыкального фестиваля в Ялте. «Я была в жюри. И это был фурор. Я сразу поняла, что зажглась новая звезда», — рассказывала София Ротару.
Вскоре с молодым исполнителем начали сотрудничать известные композиторы — Давид Тухманов, Раймонд Паулс, Лора Квинт. Но выступления Леонтьева все еще продолжали вырезать из эфиров.
«"Ты смотришь концерт?", однажды спросила меня по телефону супруга Давида Тухманова Татьяна. Я ответил: "Смотрю". Она сказала: "Не смотри. Тебя опять вырезали"», — вспоминал о том непростом периоде Леонтьев.
И лишь несколько лет спустя, благодаря стараниям Паулса, гонения Валерия Леонтьева прекратились и он смог развернуться в полную силу своего таланта.
Внешний вид Леонтьева шокировал неискушенную публику: артист буквально выпрыгивал на сцену и каждый раз в оригинальных костюмах (обтягивающих брюках, в «летящих» блузках с вырезами на груди, обуви на каблуке, сверкающих лосинах и т. д.).
В конце 1980-х Леонтьева рассматривали как претендента на участие в «Евровидении». Но тогда инициативу министра просвещения СССР Георгия Веселова не одобрили, отметив, что, даже имея такого смелого артиста как Валерий Леонтьев, страна не готова к подобным экспериментам.
За десятилетия на сцене Валерий Леонтьев заработал множество музыкальных наград, в том числе международных. В 1991 году он получил премию The World Music Awards как лучший исполнитель и самый продаваемый на пластинках артист в СССР. Но самое главное — у него есть любовь публики. «Я получаю энергию и силы из аплодисментов зрителей», — говорит Леонтьев.
Уже много лет народный артист живет на две страны: Россию и США. Супруга артиста Людмила Исакович находится в Майами постоянно, а муж прилетает к ней несколько раз в год, чтобы восстановить силы.
«Там я чувствую свободу. В Майами я могу делать то, чего не могу позволить себе в пределах Садового кольца. Могу прогуляться по улице, могу спокойно посидеть в кафе. там я чувствую свободу», — рассказывает о заграничной жизни Леонтьев.
В Москве он по-прежнему участвует в съемках популярных программ и записывает песни. На вопрос, чем он будет заниматься, когда уйдет на пенсию, Леонтьев шутя отвечает: «Разобью грядки во дворе дома в Америке. У меня никогда не было огорода, можно попробовать».
Но, судя по тому, сколько энергии и задора у 71-летнего артиста, возиться на приусадебном участке он будет нескоро.
Фото: Starface, кадры видео, Victor Lisitsin, Pravda Komsomolskaya, Evguenii Matveev, Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomohov, Alexander Keltik/ Global Look press
Видео: Гостелерадиофонд, youtube-канал Валерий Леонтьев/ программа «Валерий леонтьев. Я еще не жил», «Ты не поверишь!»/ НТВ, канал «Ностальгия»
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