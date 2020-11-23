Не такой, как все: как выглядел Валерий Леонтьев в начале карьеры и до пластики

В Воркуте Леонтьев участвовал во всех певческих мероприятиях, в каких только возможно. И в конце 60-х неожиданно для него самого, его приняли работать в местную филармонию. Там он стал петь в составе коллектива «Мечтатели», который позже переименовали в «Эхо». Группа выступала с перепевками уже известных композиций, но вскоре у Леонтьева появились собственные композиции.

В ансамбле Валерий познакомился с Людмилой Исакович, которая руководила коллективом и аккомпанировала исполнителю. «Мы быстро подружились, нашли общий язык и полюбили друг друга», — вспоминала супруга Леонтьева. С тех пор, уже почти 50 лет (начали жить вместе в 1972 году, а поженились в конце 90-х) они неразлучны, и Людмила до сих пор играет на рояле супругу.

Первый сольный концерт Леонтьева состоялся в 1973 году. И тогда о нем заговорили. Но каждое появление молодого артиста вызывало недоумение и восторг у публики, и нервную оторопь у партийных работников, отвечавших за цензуру.

Леонтьев уже тогда был не такой, как все. Он не пел стоя посреди сцены, как было принято в те годы, а энергично двигался, помогая себе телом.

«Что у него на голове? Почему он так выглядит и почему он вообще двигается?», — недоумевали «свыше».