69-летний Валерий Леонтьев отменил выступления из-за проблем со здоровьем

«Эх, жаль((( здоровья вам», «Жаль. Очень хотел послушать гениальное исполнение "Занавеса" в хорошем качестве. Но что же делать, желаю вам скорейшего выздоровления, выздоравливайте Валерий Яковлевич как можно скорее», «Дорогой, обожаемый Валерий Яковлевич! Скорейшего выздоровления вам», «Выздоравливайте!!! Выполняйте все рекомендации врачей!!!», «Выздоравливайте. Не спешите на сцену. Она не уйдет-подождет», «Берегите себя, те кто любят(А их очень-очень много) поймут и пожелают здоровья, остальные пусть проходят мимо», «Дорогой, бесценный артист, пожалуйста, поправляйтесь!», «Выздоравливайте, берегите себя и все будет хорошо», «Валерий - вы наше всё. Выздоравливайте и берегите себя, мы очень в вас нуждаемся», — пишут поклонники. Некоторые делятся с кумиром проверенными на собственном опыте рецептами.

Желаем здоровья любимому исполнителю!