logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

69-летний Валерий Леонтьев отменил выступления из-за проблем со здоровьем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Врачи запретили Валерию Леонтьеву выходить на сцену.

«Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на “Новой волне”. Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги», — написал он.

«Эх, жаль((( здоровья вам», «Жаль. Очень хотел послушать гениальное исполнение "Занавеса" в хорошем качестве. Но что же делать, желаю вам скорейшего выздоровления, выздоравливайте Валерий Яковлевич как можно скорее», «Дорогой, обожаемый Валерий Яковлевич! Скорейшего выздоровления вам», «Выздоравливайте!!! Выполняйте все рекомендации врачей!!!», «Выздоравливайте. Не спешите на сцену. Она не уйдет-подождет», «Берегите себя, те кто любят(А их очень-очень много) поймут и пожелают здоровья, остальные пусть проходят мимо», «Дорогой, бесценный артист, пожалуйста, поправляйтесь!», «Выздоравливайте, берегите себя и все будет хорошо», «Валерий - вы наше всё. Выздоравливайте и берегите себя, мы очень в вас нуждаемся», — пишут поклонники. Некоторые делятся с кумиром проверенными на собственном опыте рецептами.

Желаем здоровья любимому исполнителю!

Фото: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: какое имя вам подходит по характеру?
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?
Анита Цой рассказала о браке с нелюбимым мужчиной
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве