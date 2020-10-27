«Идиллия»: Ирина Виторган поделилась видео с забавами маленьких дочек с необычными игрушками

«Как же я люблю вашу семью!», «А мне нравится Этелин характер, его уже заметно. Видно, что разные девчули», «Милейшие девочки, и у Кларочки тоже кудряшки», «Ой, у Кларочки еще больше волосы стали кудрявится, скоро сестричку догонит», «Две кудряшки, две сестрички. Но Этелька ревнует! Дает Кларочке игрушки и очень переживает. Пройдут годы и они будут очень близки и дружны!», «Два солнышка. Кларочка очень выросла. Она показывает целеустремленность. Чудесные девочки», «Какие у вас сладенькие дочурки. Такие щечки целовать и целовать», «Две мамины любимки... Счастья им!», — последовали комментарии.

Но одна из подписчиц Ирины добавила ложку дегтя. «Купите ребенку специальную подвеску для соски... (лента привязанная на шее)... Про игрушки лучше промолчу: пустой стакан из под сметаны и крышки», — написала она. Но поклонники семьи Виторган резко ответили ей, что детям как-таки такие игрушки и интересны, а с советами, высказанными в такой форме, kxit вообще не лезть.

Напомним, Ирина и Эммануил Виторган женаты уже 20 лет. Но радость родительства они познали в очень зрелом возрасте. Когда родилась их старшая девочка Клара, матери было 56 лет, а отцу — уже 78. Вторая их дочь Этель родилась через полтора года после первой.