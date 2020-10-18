Ирина Виторган трогательно обратилась к пасынку: «Надеялась, что с годами мы поймем друг друга»
Фото: www.instagram.com/irina_vitorgan/
Ирина и Эммануил Виторган недавно отметили 20-летие со дня свадьбы. Ирина моложе супруга на 22 года. И теперь, много времени спустя, она рассказала, что Максим Виторган не сразу принял молодую мачеху.
В Instagram Ирина трогательно обратилась к пасынку. «Максим, обращаюсь к тебе, но в надежде, что прочтут многие... Наши отношения с тобой складывались не сразу, пишу об этом открыто, так как об этом постоянно говорилось в СМИ... Такова жизнь, и никто в этом не виноват... Я очень старалась это твое отношение к себе понять, оправдать, надеясь, что пройдут годы, все станет на свои места и мы поймем друг друга... Мне кажется, так и случилось! Но я опять не об этом...
Сегодня я впервые испытала, неожиданное для себя, чувство по отношению к тебе, увидя твой звонок и услышав твой спокойный уверенный голос. Тут же почувствовала себя маленькой девочкой, которую сейчас защитит взрослый, достойный, настоящий мужчина! И мне захотелось заплакать, прижаться к тебе, веря, что сейчас ты все сделаешь, решишь и все будет хорошо! Я положила трубку и заплакала впервые за много лет! Благодарю тебя и твоих родителей, которые воспитали своим личным примером очень достойного человека и сына!», — написала супруга народного артиста в микроблоге.
«Вы счастливая женщина! У вас и у ваших замечательных девочек есть надежная защита и опора! Два настоящих мужчины! Не без вашей мудрости это произошло! И это прекрасно! Всех благ вашей прекрасной семье!», «Ирина, вы замечательная, искренняя, добрая. Пример для всех публичных людей», «Ирина, вы мудрая женщина, у меня после этих слов, слезы пошла. Видно, что вы писали эти слова и плакали», — поддержали Ирину Виторган в комментариях.
Ирина стала третьей женой Эммануил Виторгана. Первой его супругой была актриса Тамара Румянцева. У пары родилась дочь Ксения. Во второй раз Виторган женился на актрисе Алле Балтер, матери сына Максима. Супруги были вместе до смерти Балтер в 2000 году. И уже через несколько месяцев после кончины жены Эммануил Виторган начал жить с 38-летней Ириной.
В 2018-м у них родилась дочь Этель, а полтора года спустя — дочь Клара, которую назвали в честь бабушки по отцовской линии.
Фото и видео: Instagram Ирины Виторган, Максима Виторгана
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