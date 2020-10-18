Ирина Виторган трогательно обратилась к пасынку: «Надеялась, что с годами мы поймем друг друга»

Ирина и Эммануил Виторган недавно отметили 20-летие со дня свадьбы. Ирина моложе супруга на 22 года. И теперь, много времени спустя, она рассказала, что Максим Виторган не сразу принял молодую мачеху.

В Instagram Ирина трогательно обратилась к пасынку. «Максим, обращаюсь к тебе, но в надежде, что прочтут многие... Наши отношения с тобой складывались не сразу, пишу об этом открыто, так как об этом постоянно говорилось в СМИ... Такова жизнь, и никто в этом не виноват... Я очень старалась это твое отношение к себе понять, оправдать, надеясь, что пройдут годы, все станет на свои места и мы поймем друг друга... Мне кажется, так и случилось! Но я опять не об этом...

Сегодня я впервые испытала, неожиданное для себя, чувство по отношению к тебе, увидя твой звонок и услышав твой спокойный уверенный голос. Тут же почувствовала себя маленькой девочкой, которую сейчас защитит взрослый, достойный, настоящий мужчина! И мне захотелось заплакать, прижаться к тебе, веря, что сейчас ты все сделаешь, решишь и все будет хорошо! Я положила трубку и заплакала впервые за много лет! Благодарю тебя и твоих родителей, которые воспитали своим личным примером очень достойного человека и сына!», — написала супруга народного артиста в микроблоге.